Giran órdenes de aprehensión en contra de Simón Levy, ex subsecretario de Turismo federal

Un juez del Sistema Procesal Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México libró ordenes de aprehensión en contra de Simón Levy Dabbah, ex titular de la Subsecretaría de Planeación y de Política Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, por los delitos de daño a la propiedad y responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables, en agravio de María del Carmen Olvera, Arturo Pablo Peña, Valeria Magdalena y Emma Yolanda Santos.

El 16 de agosto del 2022, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo las órdenes de aprehensión del juez, quien solicitó la captura inmediata de Levy Dabbah y su presentación ante la Unidad de Gestión Judicial ubicada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, como parte de la carpeta judicial 008/0734/2022.

“Lo hago de su conocimiento para que elementos de investigación a su cargo, se avoquen a la localización y captura del imputado, y lograda que sea, lo pongan a disposición de este Órgano Jurisdiccional”, se lee en el oficio oficio UGJ8/28169/2022, girado por el juzgador capitalino.

Ello luego de que el 22 de noviembre del 2021, el también empresario y ex director general de PROCDMX, S.A. de C.V., fue acusado de agredir a Emma Yolanda Santos, una mujer de la tercera edad. Un video compartido en redes sociales muestra a Levy Dabbah golpeando la puerta de un edificio y lanzando amenazas.

“Está haciendo mucho ruido y me está golpeando la puerta. Están golpeando a la puerta, llama a la policía por favor”, se escucha decir a la mujer, de 65 años de edad. Respecto a las amenazas, la víctima explicó, en su momento, que se derivaron de un presunto incumplimiento de contrato por parte del ex funcionario federal.

“Él y yo hicimos un contrato en el cual él ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda él se pone muy agresivo y va y me vuelve a gritar que soy una vieja, que soy una decrépita, que me va a matar, y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo”, denunció la mujer en el video.

En primera instancia, Levy Dabbah respondió a los señalamientos en su contra y dijo que no era la persona que aparecía en la grabación. Sin embargo, a través de un mensaje publicado el mismo día en su cuenta de Twitter ofreció una disculpa a la mujer y manifestó su voluntad de solucionar el conflicto.

“En cuanto a los intentos de difamación que circulan, reitero que son falsos y actuaré conforme a derecho”, tuiteó el ex funcionario federal.