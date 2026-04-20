$!Gobernación acuerda cooperar con la ONU en derechos humanos pero rechaza informe sobre desapariciones forzadas

La Secretaría de Gobernación acordó cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Sistema de las Naciones Unidas en México, sin que ello implique reconocer ni validar las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU respecto a la existencia de desapariciones forzadas en el País. El acuerdo se formalizó tras la visita que Volker Türk, titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó a las instalaciones de la Segob, donde fue recibido por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación; Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos; Martha Pérez Gumecindo, Comisionada Nacional de Búsqueda; y Yuriria Rodríguez, Comisionada de Atención a Víctimas. El encuentro tuvo una duración aproximada de dos horas, al término de las cuales Türk abandonó el edificio sin emitir declaración alguna.

La Segob señaló que la cooperación ampliará las capacidades del Estado para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación. La colaboración incluirá a diversas agencias, fondos y programas de la ONU con presencia en México, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONU Mujeres, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de la ONU para los Refugiados y ONU Derechos Humanos.

Entre los temas expuestos durante el encuentro figuró un informe sobre la situación de las personas desaparecidas en México, cifra que supera los 133 mil casos registrados. El documento incluyó las modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre las que destacan la creación de la Plataforma Única de Identidad, la Alerta Nacional de Búsqueda y la Clave Única de Registro de Población biométrica, así como el reciente recorte al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Yuriria Rodríguez, Comisionada de Atención a Víctimas, aseguró que la dependencia se encontraba preparada para la visita y que en ella se detallaron otros programas en defensa de los derechos humanos.