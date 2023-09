Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, desmintió que un grupo de madres buscadoras de Sonora haya sufrido un ataque armado en el sur de Hermosillo este domingo.

Cuestionada respecto a dicho tema, durante la conferencia de prensa presidencial matutina dijo que durante la reunión del Gabinete de Seguridad, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, le informó que “hubo tiros hacia arriba”, pero “no una agresión”.

“No se reporta esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba pero no una agresión y no fue en el lugar de de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto, que no hubo tal agresión [...] El reporte que tenemos es que no hubo una agresión. Los hechos sucedieron en otro lugar y no tienen relación que ese evento, ese fue el reporte que se nos dio esta mañana”, indicó.

La madrugada del 10 de septiembre, Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo que el supuesto atentado ocurrió en Hermosillo, luego de que por un llamado anónimo se reportara el hallazgo de una fosa clandestina cerca del Cerro de la Virgen, donde se encontró el cadáver de una persona.

“El día de hoy atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en Hermosillo. Por un llamado anónimo se acudió a ese punto de búsqueda”, señaló Flores Armenta, en video publicado en redes.

La activista narró que una decena de mujeres se trasladaron al sitio, con palas y picos, para excavar una supuesta fosa clandestina. Sin embargo, al llegar al lugar, las madres buscadoras fueron agredidas con armas de fuego.

“Las madres están en shock. Nos sentimos vulnerables, les pedimos a los cárteles que nos dejen buscar. No queremos culpables ni pedimos justicia, queremos una sepultura digna a nuestros hijos, despedirlos como merecen, como seres humanos que son”, dijo.

“Este mensaje es para los cárteles: suplicamos, imploramos porque nuestros hijos vuelvan a casa y por la vida de las madres, quienes estamos arriesgando constantemente por traerlos de vuelta a casa”, suplicó la activista.

“Lamentamos enormemente que pase esto porque nosotras no buscamos culpables, ni justicia, sólo traerlos de vuelta a casa, porque culpables o inocentes tienen el derecho de ser buscados”, insistió.

“Gracias a que iban autoridades como la Guardia Nacional, la [Agencia Ministerial de Investigación Criminal] AMIC, la Policía Estatal y la Comisión de Búsqueda del Estado, es que esas madres pudieron salir vivas de ese lugar inmediatamente”, puntualizó.

“Gracias Guardia Nacional, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y al Gobernador Alfonso Durazo [Montaño]. Necesitamos reforzar la seguridad en cada búsqueda para que esto no esté pasando”, agregó.