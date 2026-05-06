Gobernador de BCS exige a EU ‘bajarle dos rayitas’ a las agresiones contra Rocha Moya

El Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, salió en defensa del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el Gobierno de Estados Unidos lo acusó de presuntos vínculos con el narcotráfico, y exigió al Gobierno de Donald Trump reducir lo que llamó el nivel de “agresiones” contra el Mandatario sinaloense.

Castro Cosío realizó las declaraciones el 5 de mayo y señaló que las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses en contra de Rocha Moya constituyen una calumnia.

Afirmó que no tiene razón alguna para ocultar su amistad con el sinaloense, más aún cuando, según dijo, existen evidencias de que el Gobierno de EStados Unidos carece de pruebas que sustenten los señalamientos.

“Espero que los Estados Unidos le bajen dos rayitas a las agresiones”, manifestó Castro Cosío, quien agregó que él mismo no teme ser objeto de investigaciones ni de señalamientos infundados por parte de autoridades extranjeras.

El Gobernador de BCS dirigió sus críticas particularmente hacia la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, a la que acusó de tener una larga historia de acciones desestabilizadoras.

Sostuvo que el organismo de inteligencia busca desacreditar a Rocha Moya ante la ausencia de elementos probatorios sólidos.

“La CIA tiene una historia terrible no solamente en América, en el mundo de sus funciones desestabilizadoras, está probado, pero se les atrapó y hoy no encuentran otra salida más que calumniar al compañero Rubén Rocha”, afirmó Castro Cosío.

Reiteró que su vínculo de amistad con el Gobernador con licencia de Sinaloa es uno que no negará bajo ninguna circunstancia, y precisó que respalda a Rocha Moya frente a lo que denominó el “pasado terrible” de la CIA.

“No, ¿por qué? Pues si el que nada debe nada teme”, declaró al ser cuestionado respecto a si temía enfrentar investigaciones similares a las que pesan sobre su homólogo sinaloense.