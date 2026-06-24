Gobernador de Durango niega cancelación de su visa de EU; confirma revisión por ‘alerta amarilla’

El Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que autoridades consulares de Estados Unidos mantienen bajo revisión un asunto administrativo relacionado con su visa, aunque aseguró que el documento continúa vigente y que no hay una notificación oficial sobre una cancelación o revocación.

El mandatario priista explicó que el caso se originó luego de que se activara una “alerta amarilla” durante su último ingreso a Estados Unidos, situación que, dijo, está siendo analizada por personal consular. Villegas negó que exista una restricción para viajar al país vecino y señaló que acudió personalmente al consulado para conocer el motivo de la revisión.

“Sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, declaró el gobernador al ser cuestionado sobre los reportes que señalaban una posible pérdida del documento migratorio.

Villegas relató que durante su visita al consulado estadounidense fue entrevistado por personal de la representación diplomática, donde le indicaron que la visa no sería retirada, pero que era necesario resolver un pendiente administrativo.

“Aquí está tu visa, no te la vamos a retirar, pero sí hay que resolver un tema”, explicó al referirse a la conversación que sostuvo con funcionarios consulares.

Villegas insistió en que su caso no corresponde a una cancelación de visa y afirmó que no ha recibido indicaciones de que tenga prohibido ingresar a Estados Unidos, además dijo que ha realizado viajes internacionales sin complicaciones y que incluso ha cruzado por espacio aéreo estadounidense en vuelos hacia otros destinos.

Revisión de visa ocurre en medio de casos de gobernadores señalados por EU

El gobernador de Durango señaló que la situación podría estar relacionada con un error administrativo, una coincidencia de nombres o algún registro que requiera aclaración. Añadió que mantiene comunicación con el Consulado de Estados Unidos en Monterrey para conocer el origen de la alerta y concluir el proceso.

“No sé exactamente qué es, como a algunos los detienen cada vez que pasan por el aeropuerto porque hubo un homónimo y tienen que resolver el tema de fondo”, comentó Villegas, quien adelantó que buscará aclarar completamente el asunto y mostrar públicamente su visa una vez que el procedimiento termine.

El caso de Villegas ocurre en un contexto de atención pública sobre situaciones relacionadas con visas estadounidenses de otros funcionarios mexicanos. En semanas recientes se difundieron versiones sobre supuestas revisiones a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque ambos han rechazado tener alguna investigación o afectación a sus documentos migratorios.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señaló que el gobierno mexicano no ha recibido comunicación oficial de Estados Unidos sobre un supuesto retiro de visas de Durazo o Villarreal. Por su parte, representantes de ambos mandatarios afirmaron que cuentan con visa vigente y negaron señalamientos sobre posibles investigaciones.

Otro caso es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó haber realizado gestiones legales después de que su visa estadounidense fuera revocada en mayo del año pasado. La mandataria sostuvo que se trató de un asunto administrativo y negó que existieran acuerdos irregulares para resolver su situación.