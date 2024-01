Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, criticó a su homólogo Samuel Alejandro García por la forma en que se asumió como líder de Movimiento Ciudadano, anunciando que Jorge Álvarez Máynez será el precandidato presidencial de MC.

En un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, Alfaro Ramírez dijo sentirse apenado por el destape de García Sepúlveda a Álvarez Maynez, quien es originario de Zacatecas pero que es Diputado federal plurinominal por Jalisco, el gobernador jalisciense dijo que tocaría a los militantes de MC de Jalisco, determinar su actuación frente a la elección presidencial del 2 de junio de 2024.

“Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la Presidencia de la República. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué. Me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente, y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo. Desde Jalisco sentamos las bases para hacer un proyecto de alcance nacional, competitivo, serio, basado en la idea de los buenos gobiernos, de la política como instrumento de transformación”, señaló Alfaro Ramírez.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, indicó.

“Si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos. Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado. En lo que a mí respecta, mi postura es clara: toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas y así seguiré hasta el último día de mi vida, aun retirado de la política. Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia, y eso no pienso sacrificarlo”, señaló Alfaro Ramírez.

“Afortunadamente, en Jalisco las cosas son distintas. Aquí las mujeres y hombres que forman parte de nuestro movimiento están unidos y concentrados en cuidar nuestra casa. Estoy seguro de que lo harán muy bien poniendo por delante los principios y valores que nos permitieron ganarnos la confianza de nuestra gente. Mientras tanto, yo seguiré concentrado en mi último año como gobernador trabajando para cumplir mi palabra con las y los jaliscienses. A seguir cuidando y poniendo primero a Jalisco, porque así también cuidamos a México”, finalizó el gobernador jalisciense.

AMLO celebra destapePor su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el partido Movimiento Ciudadano tuviera precandidato presidencial tras designación de Álvarez Máynez. Asimismo, destacó que era legal, ya que todo mexicano tenía derecho a participar.

“No tenía información sobre esta nominación, designación del precandidato de MC, tiene todo el derecho a participar, es legal, todo mexicano tiene derecho a participar y celebro que tenga candidato el partido de Movimiento Ciudadano”, expresó.

El 9 de enero de 2024, Minerva Citlalli Hernández Mora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, publicó unas fotografías de Álvarez Máynez en su campaña como militante del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas. “Y yo que pensaba que en esta elección no habría ningún candidato presidencial emanado del PRI”, dijo la también senadora.