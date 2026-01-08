Gobernador de Jalisco niega que ‘El Prieto’ fuera empresario; lo vincula con tráfico de armas

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rechazó que Alberto Prieto Valencia, asesinado el 29 de diciembre de 2025 en Zapopan, fuera empresario y afirmó que las investigaciones lo vinculan con actividades ilícitas como rifas colombianas, préstamos extorsivos conocidos como “gota a gota” y tráfico de armas.

Las declaraciones del Mandatario estatal marcan un cambio radical en el perfil de la víctima, quien hasta entonces había sido identificado públicamente como comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara.

“No confundamos, nada de empresarios, ese no es empresario”, enfatizó Lemus Navarro el 6 de enero de 2026, al detallar dos líneas principales de investigación sobre el caso.

La primera apunta a la operación de rifas y sorteos en el Mercado de Abastos manejados a través de una red de colombianos que, presuntamente bajo las órdenes de Prieto Valencia, cobraban créditos ilegales mediante el esquema “gota a gota”.

La segunda línea de investigación se centra en el tráfico y venta de armas como posible móvil del homicidio.

El Gobernador confirmó que Prieto Valencia contaba con antecedentes penales, entre ellos el remarcado de un tráiler, y que existían señalamientos previos por presunta participación en robo de transporte público.

Según registros oficiales, fue detenido en 2004 y 2008 por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, y en 2006 fue acusado de desmantelar y remarcar vehículos de carga.

Lemus Navarro reveló que solicitó apoyo al Centro Nacional de Inteligencia y mantuvo comunicación directa con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para profundizar en los vínculos financieros y antecedentes de Prieto Valencia.

“Afortunadamente, contamos con la Secretaría de Seguridad federal y con el CNI, que nos está apoyando en mucho para encontrar la información financiera y de vínculos que tenía el Prieto con distintos actores, ya sea particulares o públicos también”, señaló el Gobernador.

Añadió que de estas indagatorias podrían surgir “muchas sorpresas” y nombres de personas relacionadas con el caso, tanto del sector privado como de figuras públicas.

El ataque armado contra Prieto Valencia ocurrió la mañana del 29 de diciembre de 2025 en el cruce de las avenidas Topacio y Brillante, en la colonia Residencial Victoria de Zapopan, cerca de la Expo Guadalajara y Plaza del Sol.

Más de 30 hombres emboscaron el vehículo Lamborghini Urus en el que viajaba la víctima junto con su hija de 16 años y varios escoltas.

La balacera se prolongó durante al menos 15 minutos.

En el ataque murieron Prieto Valencia, su hija y uno de sus escoltas, mientras que otros cuatro elementos de seguridad resultaron heridos.

Lemus Navarro lamentó especialmente la muerte de la menor. “La verdad, sí hay una cosa que lamentar, que es el asesinato de su hija. Eso sí es terrible, terrible. Y eso lo lamento muchísimo porque es una niña menor de edad, inocente”, expresó.

Salvador González de los Santos, Fiscal General de Justicia de Jalisco, confirmó el 7 de enero que el Cártel Jalisco Nueva Generación perpetró la emboscada.

Detalló que videos del ataque muestran a los agresores portando equipo táctico con las siglas del grupo delictivo.

“El que se tiene ubicado, todos sabemos, es precisamente el Nueva Generación. Y como lo decía, en sus propios chalecos tácticos traían las siglas”, declaró.

El Fiscal señaló que en el lugar del ataque se localizaron 2 mil 22 cartuchos percutidos de diversos calibres, lo que evidencia la magnitud del despliegue criminal en el que estuvieron involucrados alrededor de 30 sicarios que huyeron en varios vehículos.

De estas unidades, ocho ya fueron identificadas, localizadas y aseguradas.

Entre los indicios asegurados en el lugar de la emboscada, los peritos encontraron que Prieto Valencia portaba una pistola calibre 5.7x28, conocida como “matapolicías” por su capacidad de traspasar el blindaje de los chalecos antibalas.

González de los Santos añadió que se investiga la posible relación de Prieto Valencia con el CJNG u otros grupos delictivos.

Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco, justificó el retraso con el que llegaron las primeras patrullas al lugar, pues los pistoleros tuvieron prácticamente 30 minutos para ejecutar la agresión sin que arribara ninguna autoridad para hacerles frente.

Explicó que la zona donde ocurrió la emboscada tiene un bajo índice delictivo, por lo que hay pocas unidades asignadas a ese cuadrante, y ante la magnitud del ataque y la superioridad de fuego de los delincuentes, los policías que estaban más cerca debieron esperar refuerzos.

“Esa colonia como tal no tiene alguna incidencia delictiva que tuviera la necesidad de mantener una o dos o tres patrullas fijas en la colonia. Digamos que hay una unidad que cubre un perímetro de cinco o seis hasta ocho colonias en esa zona. Entonces, en tanto llegaba el apoyo, bueno, fueron los minutos que transcurrieron para que pudieran llegar en convoy estas unidades. En tanto estos vehículos iban arribando al lugar, pues fueron transcurriendo los minutos, en lo que posteriormente ya llegaron Guardia Nacional, Defensa, las Policías Municipales, de manera coordinada, pues para poder darle seguimiento al evento”, explicó.

Juan Carlos Contreras Vargas, titular del Escudo Jalisco C5, informó que el análisis de cámaras de videovigilancia permitió establecer que los sicarios no arribaron juntos al lugar de la emboscada, sino que fueron llegando en distintos momentos y desde diversos puntos, para no llamar la atención y evitar su detección antes del ataque.

Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad de Jalisco, fue cuestionado sobre si el evento exhibió a la Policía por complicidad o incompetencia.

“Cada evento es diferente, la reacción de las instituciones policiales es en razón del tipo de evento, siempre tiene que garantizarse primero la seguridad de los policías que van a intervenir, y en este evento, según han dicho también los mismos Comisarios, se actuó de la manera como lo comenta el secretario, y también no está descartada la posibilidad, ni siquiera por un minuto, de que pudiera haber una corrupción”, respondió.

Lemus Navarro estableció una posible conexión entre el asesinato de Prieto Valencia y el secuestro de una familia colombiana ocurrido en el municipio de Tonalá.

El Gobernador detalló que ambos hechos podrían estar relacionados y formar parte de una misma estructura criminal dedicada a préstamos ilegales “gota a gota” y extorsión.

“Lo de Tonalá, esto sí es bien importante. Hablando de ‘El Prieto’, todo parece indicar porque las personas que vieron este levantón ayer en Tonalá escucharon que tenían acento sudamericano. Estaban dentro de este mismo sistema de créditos por goteo. Parece ser que fueron colombianos de esa red de préstamos donde se investiga este agrupamiento que tenía el Prieto. Entonces, todo puede estar relacionado”, indicó Lemus Navarro.

La familia privada de la libertad era de origen colombiano y fue localizada con vida posteriormente, según confirmó la Fiscalía de Jalisco el 6 de enero de 2026.

El grupo estaba conformado por tres hombres, dos mujeres y un bebé de un año.

Vecinos de la zona del fraccionamiento Colinas de Tonalá aseguraron haber escuchado que los plagiarios tenían acento sudamericano y haber visto a sujetos sospechosos que consumían drogas y circulaban en motocicletas cerca del domicilio antes del plagio.