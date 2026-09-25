Gobernador de Oaxaca pide desaparecer Ayuntamiento de Juchitán tras arresto de Alcalde

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que instruyó al titular de la Secretaría General de Gobierno para solicitar formalmente al Congreso del Estado la declaración de desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza y el nombramiento de un encargado de la administración municipal que conduzca temporalmente el gobierno local.

Según lo expresado por el Gobernador, la designación del encargado correspondería al Poder Ejecutivo estatal, una vez que el Congreso local procese la solicitud conforme a las atribuciones que le confiere la ley. “He instruido al Secretario de Gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y con ello dar paso conforme lo establece la ley al nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal a efecto de que conduzca temporalmente el Gobierno municipal y los asuntos públicos de Juchitán”, indicó.

Jara Cruz sostuvo que el municipio atraviesa una situación que requiere decisiones firmes y claridad en la conducción del gobierno municipal. Además, adelantó que se incrementará y reforzará la seguridad en la demarcación con presencia de elementos policiacos estatales y federales, y aseguró que el relevo administrativo se producirá mediante una transición ordenada.

“Confío en que el Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, procesará nuestra solicitud a la brevedad posible. Nos aseguraremos que haya una transición ordenada que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando. La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”, declaró el gobernador de Oaxaca.

El titular del Ejecutivo estatal añadió que los servicios públicos deberán mantenerse, las tareas de seguridad fortalecerse y la atención social, las obras y las acciones de gobierno continuar en colonias, agencias y comunidades. “En Juchitán hay paz y tranquilidad y quiero decirles a todos ustedes, amigas y amigos de Juchitán, algo muy claro. Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”, agregó.

El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza permaneció sin un relevo públicamente definido tras el arresto del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, por extorsión agravada y presuntos vínculos con “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo. Su suplente, Mariano Rosado López, no se presentó a asumir el cargo.

El Cabildo no estableció quién asumiría la Presidencia Municipal ni se difundió un acuerdo formal para cubrir la ausencia del alcalde. Fuentes de Oaxaca señalaron que la primera opción para sustituirlo era Rosado López; sin embargo, este no apareció públicamente y su domicilio fue cateado durante el operativo desplegado el día 23 del mismo mes y año, según las pesquisas.

La Secretaría Municipal de Juchitán de Zaragoza solicitó a las autoridades estatales restablecer a la brevedad la normalidad administrativa y retomar plenamente la atención a la ciudadanía. En un comunicado, la dependencia municipal manifestó su disposición a participar en las acciones institucionales encaminadas a recuperar el funcionamiento del Ayuntamiento y preservar la paz.

“Ante la ausencia del Presidente Municipal y la situación que actualmente guarda la administración, hacemos un llamado al Gobierno del Estado, al Congreso del Estado y a la Secretaría de Gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en la ley, se tomen las determinaciones conducentes que permitan restablecer a la brevedad la normalidad administrativa del Ayuntamiento”, señaló la Secretaría Municipal.

Respecto a la situación jurídica de Sánchez Altamirano, la autoridad municipal pidió que las actuaciones y el proceso correspondiente se desarrollen en Oaxaca. “Solicitamos a las autoridades correspondientes que, dentro del marco de la ley, las actuaciones y el proceso relacionado con su situación jurídica se lleven a cabo en nuestro estado de Oaxaca, garantizando en todo momento sus derechos, el debido proceso, así como las condiciones que permitan el acompañamiento de su familia”, indicó.

La dependencia municipal también planteó que deben mantenerse abiertos los canales de diálogo y coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno para construir una salida institucional, y llamó a la ciudadanía y a quienes expresaron respaldo o preocupación por los acontecimientos recientes a contribuir a preservar la tranquilidad en el municipio. “Juchitán necesita que sus instituciones funcionen, que la ciudadanía reciba atención y que prevalezcan la paz y la estabilidad. Ese debe ser hoy nuestro punto de encuentro”, concluyó.

La resolución del caso quedará en manos del Congreso del Estado, instancia facultada para declarar la desaparición de poderes municipales y habilitar el nombramiento del encargado de la administración, figura que asumiría de forma temporal la conducción de los asuntos públicos de uno de los municipios con mayor peso político y económico del Istmo de Tehuantepec.