Gobernador de Puebla ofrece disculpas tras tronar los dedos a Secretaria de Turismo

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ofreció disculpas públicas luego de que durante una conferencia de prensa le tronó los dedos a la Secretaria de Desarrollo Turístico del estado, Carla López-Malo, a quien pidió celeridad en sus labores de promoción económica.

Durante el evento, Armenta Mier se refirió a la funcionaria como “muy joven” y la urgió a “moverse”, señalando que Puebla es un clúster turístico de relevancia nacional.

Mientras emitía sus comentarios, el Mandatario morenista realizó el gesto de chasquear los dedos hacia López-Malo, a quien nombró titular de la dependencia el 1 de julio de 2025.

“Estamos trabajando todo el tiempo, todos los días para la seguridad de los poblanos y a promover, nuestra secretaria de Turismo, a promover todo. La quiero a usted”, expresó Armenta Mier, antes de realizar el ademán.

Enseguida, el Gobernador insistió en su llamado, mencionando que la juventud de la funcionaria debía traducirse en mayor velocidad en sus tareas.

“Está usted muy joven, la quiero veloz como a todos. A meterle velocidad al trabajo, porque somos un clúster turístico muy importante”, añadió.

Respecto a las críticas generadas en redes sociales y en distintos sectores, Armenta Mier negó que su comportamiento estuviera relacionado con violencia de género.

Argumentó que el gesto tiene un origen personal y cultural, y que incluso es parte de una rutina diaria.

“Así me tronaba los dedos mi abuelita. No crean que, porque si no al rato van a decir: ‘Violencia de género’. Yo me trueno los dedos todos los días, pero para mí, por eso cuento los días. Son 209 días (de Gobierno). Me levanto y me trueno los dedos y digo: ‘¿Qué pasó Armenta? Ya levántate’”, justificó.

Posteriormente, a través de su cuenta oficial en la red social X, Armenta Mier publicó un mensaje en el que ofreció disculpas a López-Malo. En su texto, aclaró que la expresión utilizada fue resultado de una formación basada en la exigencia y la utilidad, y aseguró que la acción no fue dirigida hacia la funcionaria.

“Ofrezco disculpas por usar la expresión de tronar los dedos, lo comenté porque a mí me educaron bajo la exigencia de ser útil, acomedido y agradecido. La acción iba dirigida hacia un servidor en materia del trabajo permanente en Turismo, no hacia la Secretaria @carlalopezmalo, a quien le reitero mis disculpas y respeto”, escribió.

Carla López-Malo se integró al gabinete estatal el 1 de julio de 2025, en sustitución de la anterior titular. La dependencia que encabeza ha sido señalada por la actual Administración como uno de los pilares estratégicos para el impulso económico de Puebla.