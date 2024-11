Gobernador de Tabasco afirma que no pactará con el crimen organizado

El Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, insinuó que Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante las administraciones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, era quien dirigía al grupo criminal “La Barredora”, por lo que “quienes estuvieron antes” tendrían que explicarlo.

Merino Campos fue Gobernador interino de Tabasco entre 2021 y 2024. Antes, en el mismo cargo estuvo López Hernández, quien renunció para ser Secretario de Gobernación durante parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

May Rodríguez enfatizó que su administración no pactará con delincuentes y se refirió al tema luego de que en varias mantas fueran citados al actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Víctor Hugo Chávez Martínez; y hasta el comandante de la 30 Zona Militar, el general Héctor Morán Chávez.

“Sí, ayer planteábamos esto [no pactar con delincuentes], porque hay toda una campaña mediática de lonas y de mantas que ponen donde piden que los dejemos trabajar. Y nosotros decimos, y lo dije desde el inicio, nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada”, dijo el Gobernador durante una conferencia de prensa.

“Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto... Y quienes informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada.

“No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes [...] yo caminé todo el territorio casa por casa, caminamos las fondas, nos decían que les cobraba semanalmente, tenían que pagar.

“Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?”, cuestionó May Rodríguez. “Hernán Bermúdez”, dijo uno de los asistentes a la conferencia de prensa. “¿Si, no? Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada”, expuso el Gobernador.

“¿Buscaron [los criminales] a su Gobierno?”, le planteó un reportero.

“A nosotros no, ni nos van a buscar, porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones”, acotó el Mandatario estatal.

Durante la conferencia de prensa, el comandante de la 30 Zona Militar, también citado en las mantas, espetó que “no se iba a prestar al juego de contestar a un cobarde”.

“El que me conoce sabe perfectamente la calidad de persona, de honestidad, de honradez que priva en esta comandancia de Zona, con la Secretaría de Seguridad Pública y de todos los funcionarios [de las fuerzas de seguridad] que estamos aquí [...] Toda una vida en la que no le voy a dar voz a un cobarde. Si ustedes quieren”, respondió molesto el mando militar, tras ser cuestionado por aparecer en las mantas.

“No conozco las declaraciones del Gobernador y no opino sobre asuntos que no”, dijo brevemente Hernández López el 14 de noviembre a representantes de la prensa al salir de una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.