Gobernador exhibe ante Sheinbaum la violencia heredada de Rutilio Escandón en Chiapas

El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, exhibió ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la crisis de violencia que recibió de la administración de su antecesor, el también morenista Rutilio Escandón Cadenas, y calificó como una “cifra de vergüenza” los niveles delictivos registrados en 2024.

Durante la conferencia de prensa matutina, realizada en las instalaciones de la Séptima Región Militar, el Gobierno estatal proyectó un video con imágenes de noticiarios sobre secuestros de policías, balaceras, enfrentamientos entre grupos armados, asesinatos, narcobloqueos y automovilistas despojados de sus vehículos durante el sexenio anterior.

El material incluyó imágenes del secuestro de 14 policías estatales, enfrentamientos de grupos armados en Jiquipilas y La Concordia, automovilistas despojados de sus unidades en el Puente Chiapas y el hallazgo de una persona suspendida de un puente vehicular.

“Imagínense, estábamos en diciembre, ya no pongo los meses de atrás porque el año más violento que tuvo Chiapas fue el año 2024, empezó en el 2023 y se disparó la violencia al año 2024. Entramos con segundo lugar nacional de mayor incidencia, una cifra de vergüenza”, sostuvo Ramírez Aguilar.

Tras la proyección, el video contrastó ese panorama con los resultados de la actual administración estatal y atribuyó la reducción de delitos al respaldo de la Presidenta, de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

“Listo, nada más para el recordatorio, Presidenta”, dijo el Gobernador al concluir el material.

Recordó que, cuando inició su administración el 8 de diciembre de 2024, existían zonas donde las carreteras quedaban prácticamente vacías desde las 18:00 horas y poblaciones cuyos habitantes permanecían resguardados en sus viviendas.

La violencia también provocó, según Ramírez Aguilar, que estudiantes de 11 municipios permanecieran sin clases durante un año y que en 16 municipios se suspendiera la atención médica en clínicas y hospitales. Añadió que zonas turísticas, entre ellas Lagos de Colón y la zona arqueológica de Bonampak, estuvieron tomadas por la delincuencia organizada, mientras que en parte de la Sierra Madre de Chiapas fueron instalados narcobloqueos.

El Gobernador aseguró que se restablecieron las clases y los servicios de salud en las zonas afectadas y sostuvo que se registran cero asaltos en carreteras y al transporte de carga.

Afirmó que Chiapas pasó del segundo lugar nacional en incidencia delictiva, cuando comenzó su Administración, al primero entre las entidades con menor incidencia en julio de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Escandón Cadenas gobernó Chiapas de diciembre de 2018 a diciembre de 2024.

Días después de dejar el cargo, Sheinbaum Pardo lo propuso como Cónsul General de México en Miami y el Senado de la República ratificó el nombramiento el 13 de diciembre de ese año.