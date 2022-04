Gobernador Samuel García pide evidencias a Fiscalía de Nuevo León por caso Debanhi

El Gobernador Samuel García Sepúlveda pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, dar a conocer videos y pruebas que manejaron en cuanto al rescate de un cuerpo al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla, ubicado en Escobedo-, cadáver que podría corresponder al de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

En un video publicado en sus diversas cuentas en redes sociales, el mandatario estatal señaló que con la finalidad de saber qué sucedió, exhortó a la Fiscalía neoleonesa a que, a la brevedad, este mismo día, den a conocer minuto a minuto los videos, evidencias, cateos y rutinas que realizaron sus agentes.

“Estamos consternados, hay muchas dudas del lamentable caso de Debanhi, que todo parece indicar que se trata de ella, hay que esperar una autopsia [pido a la Fiscalía] Un minuto a minuto, los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, tenemos derecho a conocer que hay en esa investigación para que la verdad salga relucir”, indicó.

“Tenemos derecho a conocer esa investigación para que la verdad salga a relucir y tenemos derecho a ser informados”, mencionó García Sepúlveda, quien también señaló que como gobernador no conoce la carpeta de investigación de este caso, por lo que pidió transparencia.

El mandatario estatal también solicitó a la institución de procuración de justicia, dar certeza a la familia y tranquilizar a la sociedad para entender el caso, evitando así que vuelva a presentarse una situación similar.



PADRE REVELA QUE TAXISTA ACOSÓ A DEBANHI

Mario Escobar, padre de la joven de 18 años de edad, dijo tener pruebas de que su hija se habría bajado del taxi porque el conductor, Juan David Cuellar, intentó tocarle los senos. Asimismo, aseguró que cuenta con un video en el que se aprecia a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa descender del vehículo y acercarse a la entrada de la empresa Alcosa, para solicitar ayuda.

“Tengo videos de que el chofer le tocó los pechos a mi hija y por eso se bajó del taxi. Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. El taxista Juan David acosó a mi hija y ella se tuvo que bajar. Acuso yo públicamente a Juan David de detonar todo esto, porque mi hija no debió bajarse del auto”, dijo el padre de la joven, ante medios de comunicación.

Mario Escobar acusó que la Fiscalía neoleonesa “no hizo su chamba”, toda vez que desaparecieron los videos de dos de las ocho cámaras de videovigilancia con las que cuenta la empresa Alcosa. Se dijo especialmente molesto con Rodolfo Salinas de la Peña, titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas estatal, por indicarle que “no había delito qué perseguir” en el caso.

El padre de la joven señaló que “es mentira” que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa haya resbalado por accidente en la cisterna y no descartó que su cuerpo haya sido “sembrado” puesto que las autoridades revisaron el lugar en tres ocasiones antes del hallazgo.

“Estamos hartos de esta inseguridad, ahora le tocó a Debanhi, ¿mañana quién será?”, criticó Mario Escobar, quien sostendrá este 22 de abril del 2022, una reunión con el gobernador Samuel García Sepúlveda, a quien exigirá justicia.

“Estamos hartos de que le pase esto a nuestras niñas. Si esto sirvió para que encontraran 4 o 5 cuerpos. Que detonó por el caso de María Fernanda. Si esto sirve para poner un granito de arena, lo voy a seguir haciendo”, insistió el padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

“Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Si hay que meter a la cárcel al que se meta, caiga quien caiga, llegaré hasta las últimas consecuencias [...] Ahorita voy con Samuel. Cuatro veces la han cateado [la zona donde fue encontrado el cuerpo] y ¿por qué a la quinta a parece?’. Pregunta: ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella”, indicó Mario Escobar.

“No son amigas. Las amigas no se dejan. Las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar y al día siguiente si quieres ya no sales con ella. Amigos esos no son”, enfatizo.

“Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos. Si estamos en un mundo globalizado de redes sociales [...] raro que en esta zona no haya salido ni un video [...] Que lo juzgue la sociedad porque el fiscal me dice que no hay delito qué perseguir. Hay muchas inconsistencias”, agregó.

“Me mintieron a mí y a mi esposa. Si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta. Tengo más información”, abundó el padre de la joven, quien también exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador que “hagan lo que tengan que hacer porque ya no confío en el fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero [Gutiérrez]”.