La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, aseguró que su Administración sí se atendió el caso de la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de Camila Gómez Ortega, de ocho años de edad, ello luego de que el alcalde de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa Mundo, se quejó de la falta de apoyo por parte de autoridades estatales.

A través de una serie de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social X, la mandataria estatal condenó el crimen de la menor de edad y dijo que ordenó a la encargada del despacho de la Secretaría de Gobierno guerrerense, Anacleta López Vega, establecer contacto con la familia de Gómez Ortega.

“Como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse. La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada, mi solidaridad está con la familia de Camila”, escribió Salgado Pineda.

“Desde los primeros momentos nos hemos mantenido al pendiente del caso, instruyendo a la Dra. Anacleta López Vega, encargada de despacho de la @SGG_Gro establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia. El protocolo violeta fue activado de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la no localización de Camila implementando un importante operativo para su localización”, agregó.

“Reconozco a las fuerzas federales de seguridad, con quienes seguiremos coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad de Taxco y toda esa región. He solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación expedita, pronta y efectiva, en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho”, enfatizó.

“Me uno al dolor de la familia y amigos, así como de la comunidad taxqueña y guerrerense por la pérdida de Camila, a quienes reafirmo que este gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias. El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz”, insistió.

Un día antes, el alcalde de Taxco de Alarcón se quejó de que las autoridades estatales no atendieron la situación que escaló hasta un linchamiento de dos hombres y una mujer, supuestos responsables del plagio de Gómez Ortega, y que horas después terminó con el fallecimiento de Ana Rosa Díaz Aguilar.