Gobernadora de Baja California afirma no ser investigada por delito en EU, que le canceló visa

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, afirmó que el procedimiento consular implementado en su contra por el Gobierno de Estados Unidos -que le retiró la visa a ella y a su esposo Carlos Torres Torres, al cual no mencionó-, obedeció a una “decisión administrativa”.

Durante una conferencia de prensa -en la cual no aceptó preguntas-, llevada a cabo en el Centro de Gobierno ubicado en Tijuana, la mandataria bajacaliforniana insistió que no había acusación, ni delito alguno, aunado a que no se le había comunicado la causa de esta medida tomada por el Gobierno de EU.

“Como muchas y muchos, les confirmo que he sido incluida en una medida consular y por ello no cuento con visa para cruzar a Estados Unidos, pero eso no me define, ni los permisos que me otorguen o me retiren, sino mis valores, convicciones”, apuntó Ávila Olmeda.

“Que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación, no hay delito, no hay una falta, no se ha comunicado la causa de esta medida, y cualquiera que sea la razón estoy tranquila, y con la conciencia limpia”, dijo la gobernadora.

Flanqueada por su gabinete -a su izquierda por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y a la derecha por el de la Secretaría de Educación del Estado, Luis Gilberto Gallego Cortez, la mandataria bajacaliforniana subrayó que sus opositores convirtieron la medida en un arma política. Sin embargo, añadió que respetaba “profundamente” la soberanía del Gobierno de Estados Unidos.

“Reconozco su facultad administrativa, sé que la verdad y el tiempo pondrán las cosas en su lugar [...] He mantenido con el Gobierno de Estados Unidos, una relación institucional, basada en el respeto, y en la coordinación, estoy convencida de que así debe continuar siendo”, enfatizó Ávila Olmeda, en su intervención, que duró alrededor de 10 minutos.

“La cooperación es siempre el camino, jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré porque hay valores que son pilares en mi vida, y que me fueron inculcados desde muy niña, no le busquen no hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen”, abundó la gobernadora, quien insistió en que estaba sorprendida con la situación, y acusó que sufría de violencia de género, por lo que se había dicho de ella sin pruebas.

“Se equivocan quienes, detrás de un micrófono, una cámara o del anonimato en redes sociales, me señalan sin límites. Lo hacen por avaricia o por falta de calidad moral [...] Sigo con las manos limpias, y el corazón en su lugar, no me han doblado, al contrario, me han recordado quién soy”, expuso la mandataria estatal, quien no confirmó a si le pediría a su esposo que se retirara del cargo honorífico que le concedió para coordinar los ‘Proyectos Estratégicos’ de Baja California, o si se le habían cancelado sus cuentas bancarias en Estados Unidos.