$!Gobernadora de Chihuahua descarta comparecer ante Senado

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, notificó este 28 de abril al Senado de la República que no atendería la invitación para comparecer y aclarar la participación de dos agentes de la CIA en un operativo de seguridad realizado en esa entidad.

Campos Galván envió un oficio a la secretaria técnica de la Mesa Directiva del Senado para comunicar su decisión de no presentarse, argumentando la necesidad de preservar las diligencias en curso y la confidencialidad de la información que las acompaña.

El Senado había citado a la Mandataria estatal para las 10:00 horas del martes en el piso 14 de la sede legislativa.

“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial certificada, en resguardo de la propia investigación y de la seguridad nacional, así como de la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, señaló.