$!Gobernadora de Chihuahua descarta comparecer ante Senado

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, notificó este 28 de abril al Senado de la República que no atendería la invitación para comparecer y aclarar la participación de dos agentes de la CIA en un operativo de seguridad realizado en esa entidad.
Campos Galván envió un oficio a la secretaria técnica de la Mesa Directiva del Senado para comunicar su decisión de no presentarse, argumentando la necesidad de preservar las diligencias en curso y la confidencialidad de la información que las acompaña.
El Senado había citado a la Mandataria estatal para las 10:00 horas del martes en el piso 14 de la sede legislativa.
“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial certificada, en resguardo de la propia investigación y de la seguridad nacional, así como de la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, señaló.
Campos Galván sostuvo que su actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.
”Porque desde el inicio solicité los informes correspondientes y posteriormente instruí la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narco laboratorio de El Pinal”, afirmó.
La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de Estados Unidos ya respondió a la nota diplomática que México le envió para solicitar explicaciones sobre la presencia de agentes estadounidenses en el operativo en Chihuahua.
Según detalló en la conferencia matutina, la nota de respuesta precisa que las autoridades de ese país desean respetar la ley y la Constitución mexicanas.
“Están dando la información y también en la nota de respuesta nos dicen claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución de México, así viene la nota diplomática”, declaró.
Sheinbaum Pardo precisó que el Gobierno federal no tenía conocimiento previo del operativo y que la nota diplomática enviada a la Embajada de Estados Unidos en México dejó en claro que situaciones de ese tipo no pueden repetirse.
“Nosotros hicimos una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos pidiendo explicación sobre este caso y diciendo que el Gobierno federal no estaba informado y también diciendo que esto no puede ocurrir”, expresó,
Subrayó que el asunto central es la posible violación a la ley mexicana por parte de una autoridad nacional.