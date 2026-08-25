Gobernadora de Quintana Roo y su esposo suman 166 vuelos privados; ella niega uso de erario

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, rechazó que los traslados en aeronaves privadas que se le atribuyen hayan sido pagados con recursos públicos y calificó como falsa la versión respecto a que hubiera viajado acompañada de un Senador con licencia, luego de la difusión de registros migratorios que documentan 97 vuelos privados a su nombre y 69 más a nombre de su esposo, para un total de 166.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X este martes, sostuvo que los desplazamientos respondieron a la combinación de sus responsabilidades como servidora pública y a su papel como madre de familia.

“En su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público”, escribió.

Lezama Espinosa rechazó igualmente que el número de traslados difundidos corresponda a la realidad y afirmó que una cifra de esa magnitud equivaldría a permanecer de vacaciones un año completo.

Sostuvo que los viajes tuvieron carácter familiar y que su manejo se ajustó a los principios normativos de Gobierno.

Agregó que proviene de la sociedad civil, que trabajó más de tres décadas en la iniciativa privada y que su esposo y sus hijos no participan ni han participado en la vida política.

Según lo revelado por Grupo Reforma, los registros migratorios consultados documentan que Lezama Espinosa acumula 119 salidas e ingresos al País entre su gestión como Presidenta Municipal de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, y su actual administración estatal, de los cuales 97 se realizaron en vuelos privados.

En la mayoría de los casos viajó sola, aunque en 35 ocasiones compartió la aeronave con su esposo, sus hijos, su hermano y con Eugenio Segura.

Según esos mismos registros, Omar Terrazas García, esposo de la Gobernadora, suma 129 movimientos migratorios, 69 de ellos en aviones privados.

Terrazas García condujo un programa radiofónico deportivo en Cancún, se desempeñó como jefe de prensa del equipo Atlante y actualmente se presenta como cantante y compositor.

El Senador morenista Eugenio Segura, quien fue Oficial Mayor durante la gestión municipal de Lezama Espinosa y posteriormente Secretario de Finanzas del gobierno estatal, registra 88 movimientos, 19 de ellos en vuelos privados.

Segura, quien también encabezó la Secretaría de Desarrollo Social estatal, aspira a la candidatura de Morena al Gobierno de Quintana Roo y la disputa con Rafael Marín, ex director de Aduanas.

Los registros dan cuenta del uso de nueve aeronaves distintas. Dos de las más empleadas son sendos Gulfstream G200, con matrículas XA-PKR y XA-GLF, esta última propiedad de la empresa Pabe-Tax.

Las revelaciones generaron reacciones entre legisladores del oficialismo.

“Hay que cuidar el movimiento: hay que seguir los lineamientos éticos”, planteó el portavoz de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila.

El Senador Óscar Cantón Zetina condicionó su reproche a la veracidad de los datos difundidos.

“Si esa información es válida, obviamente no corresponde al espíritu y a la letra de la Cuarta Transformación. La 4T requiere austeridad republicana”, alegó.

El Diputado del Partido del Trabajo Reginaldo Sandoval señaló que se debía recordar “que estamos en la ruta de los principios de la 4T” y añadió: “Y si no entienden el mensaje de la austeridad republicana, se los explicamos una vez más”.

Lezama Espinosa asumió la gubernatura de Quintana Roo en 2022, tras haber encabezado el Gobierno municipal de Benito Juárez.