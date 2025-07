Gobernadora de Veracruz dice que maestra secuestrada murió por infarto tras ser violentada

Aunque reconoció que se trató de un asesinato, la Gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, señaló que “guste o no”, Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista secuestrada en Álamo Temapache por presuntamente no pagar una extorsión, murió por un infarto tras ser violentada por un grupo de la delincuencia organizada.

El cuerpo de Hernández Cruz fue localizado el 24 de julio en un rancho ubicado a 40 kilómetros del municipio de Tuxpan.

Durante una conferencia de prensa, la Mandataria estatal primero llamó “miserables” a quienes, según dijo, hicieron “escándalo” con dicho homicidio doloso, pero después argumentó que la necropsia arrojó que la mujer, de 62 años, murió de un infarto.

“Es de miserables, de miserables a una familia enlutada, porque hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia, aquí está, y la maestra fue violentada, eso lo dije, fue violentada, después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto, les guste o no les guste”, expresó.

“Tengo que informar y yo me asumo como lo que soy, la Gobernadora de Veracruz, responsable del estado, y siempre voy a dar cara en los hechos buenos y malos, y todos los días trabajamos”.

Según acusó Nahle García, medios nacionales iniciaron un “nado sincronizado” para maximizar los hechos de violencia en Veracruz.

“Si allá en México empezó el nado sincronizado, ya los conozco bastante bien, está bien, yo no me voy a detener de trabajar, un homicidio doloso de viernes a sábado, uno de sábado a domingo y uno de domingo a lunes, lo ideal es que fueran cero, hoy el único homicidio doloso en Veracruz de 48 que hubo en el País, primera plana, está bien, yo no les digo cómo hagan su trabajo, cada quién, yo si sé qué estoy haciendo aquí”, expresó.

Los periodistas insistieron a la Gobernadora si la muerte de Hernández Cruz estaba relacionado con la extorsión del grupo criminal “Mafia Veracruzana”, antes también conocido como Grupo Sombra.

“Lo único que le puedo decir es que hay cuatro detenidos por el hecho de la maestra, por este asesinato y están haciendo las investigaciones pertinentes, ya lo publicó la Fiscalía, [había] tres [detenidos], hay otra persona posiblemente relacionada. Sobre la maestra ya les dije que no voy a hacer escarnio, no es ético”, añadió Nahle García a otra pregunta sobre el mismo tema.

“Yo no quiero adelantar, porque esto, pues, le corresponde a la Fiscalía, fue violentada la maestra, pues, ya nos están indicando los forenses, que parece ser que a raíz de su violencia, le dio un infarto. Todo esto se los estoy comentando tal cual el reporte que nos hacen llegar”, reveló la Mandataria estatal durante una entrevista radiofónica.

“Lamentablemente, fue hallada sin vida, un lamentable suceso, pero también ¿qué estamos haciendo? Es muy importante. Desde los primeros momentos que se reportó la desaparición de la maestra, lo reporta su hija, después de varias horas, reporta que no encuentra a su mamá, no vivía con ella, el cuerpo de seguridad, nos dimos a la tarea junto con la Fiscalía, pues, de hacer un rastreo por toda la zona norte.

“Después de que se toma conocimiento, bueno, pues se inicia con un rastreo para ver dónde se podía localizar a la maestra y es, desgraciadamente, ayer en la madrugada, en la madrugada de ayer, de antier para ayer, donde la [Secretaría de la] Defensa, porque fueron elementos de la Defensa, soldados, que entran a un predio que estaba alejado, en la zona norte, cerca de Álamo y se encuentran, pues, se encuentran vehículos, se encuentran chalecos, se encuentran armas, se ve que las personas, o estos delincuentes, se percataron de que estaba llegando el Ejército, la Policía, y abandonaron el sitio.

“No, todavía no, todavía no. Yo ahorita, voy a la Mesa de seguridad, nos están haciendo el reporte temprano, muy temprano. Hablé con el secretario [de Seguridad Pública Federal] Omar [Hamid] García Harfuch. Incluso estaban en la mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum [Pardo]. Dimos a conocer, pues, cómo fue la investigación, cómo fueron los hechos. Y esto yo quiero decirle a la población, nosotros todos los días, todos los días, cualquier hecho en homicidio doloso le damos seguimiento.

“Aquí cabe mencionar, informarle a toda la gente, que la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Marina, la Defensa, que todos los días trabajamos en la Mesa de Construcción de Paz. Traemos la zona norte, pues, muy bien rastreada. Hemos hecho, pues, interesantes, interesantes y fuertes cateos y aprehensiones de generadores de violencia y se han desarticulado ciertas células de grupos delictivos”, agregó.

La Gobernadora de Veracruz destacó que su gobierno no tenía pacto con ningún grupo criminal.

“Nosotros no tenemos pacto con nadie. Nosotros no estamos en contubernio con nadie, de ningún tipo. Y vamos todos. Este caso de la maestra, la Fiscalía le está dando seguimiento [...] aquí no hay pacto, aquí no hay con nadie. El pacto que tenemos es con el pueblo y es la atención, para eso nos tienen aquí”, finalizó Nahle García.

El 25 de julio, la Fiscalía General del Estado Veracruz informó respectó a la detención de dos hombres por su presunta participación en el secuestro de la taxista y maestra jubilada, que se negó a pagar extorsión en el municipio de Álamo Temapache.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”, presuntos integrantes de un grupo delincuencial, a quienes les fueron asegurados vehículos, armas de fuego, cartuchos balísticos, un arma blanca, teléfonos celulares, dinero en efectivo y presunta mariguana.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Cerro Azul, como resultado de labores de investigación de gabinete y campo, las fuerzas de seguridad en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC Federal y la Policía Ministerial.