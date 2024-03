Los 23 mandatarios estatales, militantes o afines al partido Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del grupo autodenominado ‘Gobernadoras y Gobernadores de la 4ta Transformación”, expresaron su rechazo a la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, que, un día antes, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, con la oposición de los magistrados liberales, decidió, permitir la entrada en vigor de dicha norma, que dotaría de facultades a las autoridades texanas, arrestar a inmigrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente a EU.

“Las Gobernadoras, los Gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, condenamos enérgicamente y manifestamos nuestro absoluto rechazo a la entrada en vigor de la Ley SB4, la cual permite a la Policía de Texas detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos”, indicaron los mandatarios estatales, en un desplegado conjunto.

“Lamentamos que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos haya levantado la suspensión impuesta a esta legislación impulsada con fines electorales por el Gobernador Greg Abbott, toda vez que atenta de manera flagrante contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas migrantes; criminaliza y discrimina a quienes se encuentran en un contexto de movilidad humana en busca de mejores condiciones de vida; y representa una afrenta al derecho internacional y a los principios elementales de la convivencia y la solidaridad humana”, señalaron los 23 gobernadores.

“El diálogo en materia migratoria debe prevalecer entre México y Estados Unidos, con el objetivo de abordar las causas estructurales que provocan la migración y la desigualdad. La cooperación entre ambas naciones es fundamental para encontrar soluciones humanitarias a este fenómeno”, dijeron los mandatarios estatales.

“En la Cuarta Transformación, nuestra prioridad es, y seguirá siendo, el bienestar de nuestros connacionales y de todas aquellas personas que integran la nación mexicana más allá de nuestras fronteras. Respaldamos la postura del Estado mexicano y sostenemos que es inútil criminalizar el fenómeno migratorio cuando puede resolverse atendiendo sus causas, como ha propuesto el Presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones”, insistieron.

“Desde aquí, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de todas y todos, independientemente de su origen o condición migratoria. Reiteramos nuestro desacuerdo con esta política, e instamos fraternalmente a las autoridades correspondientes a reconsiderar esta deshumanizante medida y a trabajar en conjunto para diseñar políticas que procuren el trato humanitario y permitan alcanzar acuerdos benéficos para ambas naciones”, enfatizaron.

El desplegado fue firmado por: Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California); Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur); Layda Elena Sansores San Román (Campeche); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Martí Batres Guadarrama (Ciudad de México); Indira Vizcaíno Silva (Colima); y, Delfina Gómez Álvarez (Estado de México).

Además de Evelyn Cecia Salgado Pineda (Guerrero); Julio Ramón Menchaca Salazar (Hidalgo); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit); Salomón Jara Cruz (Oaxaca); Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Puebla); y, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Quintana Roo).

Así como José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco); Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas); Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); y, David Monreal Ávila (Zacatecas).

“Afinando en @SRE_mx últimos detalles de escrito que presentará mañana México en litigio vs. ley #SB4 en #Texas México hará todo por detener esta medida antiinmigrante, xenófoba y discriminatoria. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones de autoridades de Texas”, escribió Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Por su parte, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titular de la SRE, advirtió que la nueva Ley SB4 de Texas era equiparable al modelo de apartheid, un sistema de segregación racial que implementó la minoría blanca del Gobierno de Sudáfrica, desde 1948 hasta 1992.

El ex canciller explicó que la ley que implementó el Gobierno texano representaba un atropello a los derechos humanos, ya que aseguró, con dicha medida provocaría que las autoridades estadounidenses registraran abusos contra la comunidad migrante.

“Una consecuencia muy grave es que se establece un sistema muy parecido o cercano al modelo de apartheid porque tú puedes ser detenido por tu aspecto en cualquier momento y ya te imaginarás la cantidad de abusos y de atropellos que se pueden dar con esto”, declaró Ebrard Casaubón, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

“Se va a aplicar la ley en función de tu aspecto o tu lengua, o sea tú estás a merced porque se presumen que por tu aspecto puedes ser un delincuente [...] es cómo revertir toda la lucha por los derechos civiles de los años Sesenta [del Siglo XX], esto es un retroceso inmenso en derechos humanos”, apuntó.

“México no puede aceptar esto por la afectación a todos los connacionales y por es una violación a la soberanía de México porque pretenden regresar a México a los migrantes sin ningún tipo de acuerdo. México puede y debe decir ‘no admito ningún retorno’”, afirmó.

Mientras que Xóchitl Gálvez Ruiz exigió una respuesta contundente de México, en caso de que se avalara la Ley SB4 en Texas.

“Yo rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos y creo que deben de reconocer la gran aportación que hacen los migrantes, no sólo de México, sino de muchas partes del mundo”, respondió la política hidalguense, durante una entrevista luego de participar en la asamblea de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR).

“Entonces, la rechazo, qué bueno que está suspendida, pero sí es un riesgo y creo que el gobierno mexicano debe de subir el volumen de protesta. México tendría que dar una respuesta contundente y le toca al presidente hacerlo”, abundó.

“Me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir nada, entonces creo que está bien [la respuesta de la SRE]. Me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna, porque no se vale el trato que le están dando a los migrantes”, expresó la candidata presidencial.