”Ayer y hoy hemos encontrado, por desgracia, en el proceso de la encuesta en curso, en las urnas, en las boletas, evidencias en una proporción superior y por eso se tardó tanto todo el proceso. Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio”, dijo en conferencia de prensa este 6 de septiembre.

“Puede ser muy cuestionable el resultado entonces mejor hay que hacerlo bien. No es una cancelación caprichosa, son causales que nos animan a decir que no se vale y que siempre tuvimos el objetivo de respetar a los ciudadanos, pero la cantidad de urnas que se han eliminado o no considerado es lo que nos hace considerar que la prueba no sea representativa”, señaló Ebrard.