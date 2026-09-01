Gobernadores de Morena rechazan sometimiento ante EU y respaldan a Sheinbaum

Los gobernadores estatales emanados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México rechazaron cualquier sometimiento frente a Estados Unidos y respaldaron la defensa de la soberanía planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Segundo Informe de Gobierno, mediante un desplegado suscrito por 24 mandatarios estatales y difundido este 1 de septiembre.

El documento se publicó en medio de las tensiones bilaterales generadas por investigaciones, medidas migratorias y reportes de medios estadounidenses que han involucrado a los gobernadores Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya.

“Reconocemos especialmente su firme defensa de México ante el mundo. Cooperación no significa sometimiento, y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, señalaron los firmantes en el texto.

Los mandatarios estatales añadieron que “las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación refrendamos nuestro absoluto respaldo a la Presidenta de la República y nuestro compromiso de seguir trabajando en unidad por una nación más justa, libre, independiente y soberana”.

La postura replica uno de los mensajes que la titular del Poder Ejecutivo Federal colocó en su informe al abordar expresamente la relación con el Gobierno de Estados Unidos, frente al que ha defendido la cooperación en materia de seguridad bajo el principio de respeto a la soberanía.

Entre quienes suscribieron el desplegado está Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, a quien Estados Unidos retiró la visa en mayo de 2025, medida que la morenista reconoció públicamente.

En junio de 2026, Ávila Olmeda confirmó que realizaba gestiones para recuperar el documento, luego de la difusión de conversaciones con supuestos intermediarios estadounidenses en las que se abordaron su situación migratoria y asuntos relacionados con seguridad.

También aparecen las firmas de Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora; y de Américo Villarreal Anaya, Mandatario de Tamaulipas, quienes han figurado en reportes de medios estadounidenses respecto al supuesto retiro de sus visas y a presuntas investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

Esos reportes señalaron que ambos mandatarios habrían podido ingresar a territorio estadounidense mediante permisos especiales y vincularon ese mecanismo con una eventual cooperación con autoridades de ese país, versiones que los dos rechazaron públicamente.

Rubén Rocha Moya no aparece entre los firmantes debido a que solicitó licencia por segunda ocasión, luego de que autoridades estadounidenses formularon acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, señalamientos que el morenista ha rechazado.

En representación de Sinaloa aparece por primera vez Graciela Domínguez Nava, designada Gobernadora interina por el Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 25 de agosto, tras la licencia por tiempo indefinido solicitada por Rocha Moya.

Los 24 mandatarios estatales afirmaron además que el Gobierno encabezado por Sheinbaum Pardo ha profundizado la transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador y destacaron resultados en materia de pobreza, empleo, salario mínimo, inversión extranjera y seguridad.