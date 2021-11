Gobernadores del Banxico ven política monetaria insuficiente para controlar inflación

MÉXICO._ Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo Esquivel Hernández -miembros la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), integrada por el gobernador y cuatro subgobernadores- manifestaron su preocupación por el alza de la inflación, es decir, el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo.

“Sin duda, hay un fenómeno de alza en la inflación prácticamente en todo el mundo en octubre, cuando nosotros teníamos una inflación del 6.2 al consumidor y 8.6 al productor”, dijo Heath Constable, en entrevista con El Heraldo Radio, este jueves.

El economista explicó que el Gobierno de Estados Unidos coincidió en las dos cifras antes citadas, donde, se está exportando una gran cantidad de inflación, lo que se debe a la interrupción en las cadenas de producción, la baja de suministros a nivel mundial y una serie de previsiones globales.

Heath Constable afirmó que en México se tienen también factores idiosincráticos que ayudan al proceso inflacionario. Sin embargo, el subgobernador del Banxico afirmó que dicho proceso es una burbuja endémica que ocasiona este fenómeno en todo el mundo.

“La política monetaria en este tipo de situaciones no es muy efectiva cuando hay choques por parte de la oferta, realmente no hay mucho que se pueda hacer más que esperar a que se componga otra vez [...] La política monetaria tiene que asegurar que no vaya a ser el mayor el impacto, si no puede evitarlo, pero sí puede ayudar a minorarlo”, explicó Heath Constable.

El economista agregó que se tiene que esperar a que haya suficientes insumos, entre otras cosas y por sí mismo se tendrá que recomponer, pero, se tendrá que asegurar que no haya un efecto de contaminación donde suben unos precios básicos y al subirlos se contagian otros precios.

“La inflación de la primera quincena de noviembre en 7.05%, la más elevada en más de 20 años, pero todavía en una clara trayectoria al alza. Preocupante [...] No obstante, todavía hay instituciones financieras (ScotiaBank) que anticipan una tasa de inflación de 6.3% al cierre de este año”, escribió Heath Constable, en su cuenta de la red social Twitter.

“Mientras tanto, la inflación subyacente subió a 5.53% en la primera quincena de noviembre, la más elevada desde la segunda quincena de abril de 2009 y mantiene una sólida trayectoria al alza. Preocupante”, tuiteó el subgobernador del Banco de México.

Según la minuta de la reunión de Política Monetaria del Banxico, del pasado 11 de noviembre, Esquivel Hernández advirtió que subir las tasas de referencia no ha sido suficientes para mantener la inflación controlada, además de que ello puede tener un efecto contraproducente.

“De junio a la fecha, las expectativas de inflación de corto plazo no han dejado de subir, por lo que el objetivo buscado con los aumentos de tasas no ha sido alcanzado”, dijo el subgobernador del Banxico, quien fue el único integrante de la Junta de Gobierno que votó por mantener la tasa de referencia en 4.75 por ciento, y no al 5 por ciento (25 puntos base).

“Adelantarse demasiado en nuestro propio proceso de normalización de tasas podría reducir el espacio futuro y podría conducirnos a una posición restrictiva innecesaria en un horizonte cercano. Además de inefectivos e ineficientes, los aumentos de tasas también podrían ser contraproducentes”, insistió Esquivel Hernández.

El subgobernador explicó que los bancos centrales enfrentan presiones inflacionarias, pero la mayoría ha optado por mantener el estímulo monetario reconociendo la incapacidad de las herramientas disponibles para combatirlas. Además, destacó que la inflación tiene un origen global, por lo que el resto de las economías llevan un proceso similar.

Según lo señaló Esquivel Hernández, México se distingue de otros países por haber conservado la disciplina fiscal, lo que libera presiones sobre el tipo de cambio y la prima de riesgo soberano.

“Este balance macroeconómico nos da un espacio que otras economías emergentes no tienen y que no ha sido utilizado”, detalló.

Las minutas de la reunión de Política Monetaria del pasado 11 de noviembre, detalló que los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México siguen considerando que los choques en la inflación continúan siendo principalmente transitorios, aunque ven un panorama incierto.

“La mayoría indicó que, debido a la profunda integración económica con Estados Unidos, la mayor inflación en este país ha contribuido al repunte de la inflación en México. Uno resaltó que lo anterior ha impactado particularmente a los precios de las mercancías alimenticias”, se lee en una de las minutas.

“Han impactado a un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido considerable, aumentando los riesgos para la formación de precios y las expectativas de inflación. Por ello se consideró necesario seguir reforzando la postura monetaria, ajustándola a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3 por ciento dentro del horizonte de pronóstico”, según una de las minutas.

La mayoría de la Junta de Gobierno del Banco central destacó que entre los riesgos al alza para la inflación están las presiones inflacionarias externas, las presiones de costos, y los aumentos de precios de agropecuarios y de energéticos.

Asimismo, señalaron que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitorios.

Además, señaló que las expectativas de las inflaciones general y subyacente para 2021, los próximos 12 meses y el cierre de 2022 volvieron a incrementarse, mientras que las de mayor plazo se han mantenido estables en niveles superiores a 3 por ciento.

Ante los riesgos para la formación de precios y las expectativas de inflación, Banxico consideró necesario seguir reforzando la postura monetaria al aumentar 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, a un nivel de 5 por ciento, para que la inflación converja a su meta de 3 por ciento.

Además del gobernador y los subgobernadores del Banco de México, en la reunión participaron Rogelio Eduardo Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, así como Elías Villanueva Ochoa, secretario de la Junta de Gobierno.

Durante los últimos 12 meses, la inflación de Estados Unidos aumentó en un 6.2 por ciento, lo que significa el mayor repunte desde noviembre de 1990. Mientras que la inflación interanual de México se aceleró de 6.36 a 7.05 por ciento, entre la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ayer miércoles 24 de noviembre.

El porcentaje del 7.05 por ciento, es el mayor registrado durante las dos últimas décadas, por lo que se prevé que el Banco central mexicano aumente la tasa de interés referencial por quinta ocasión consecutiva, un anuncio que está programado para el próximo 16 de diciembre.

Ayer miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aumento de la inflación en México se debe a una crisis mundial post Covid-19 y manifestó que para evitar el aumento a los precios es que se debe aprobar su iniciativa de reforma energética.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que el aumento de 7.05 por ciento en México es parte de un fenómeno mundial y afirmó que anteriormente México superaba los niveles de inflación de los Estados Unidos, pero que ahora los niveles son similares.

“Hay una crisis, ahora sí que post pandemia que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos por lo general la inflación de México es superior a la de Estados Unidos, en este caso es igual, ellos traen una impresión de más del 6 por ciento, Brasil trae una inflación del 11 por ciento, es un fenómeno que está afectando”, dijo el político tabasqueño.

“Yo espero que esto se resuelva pronto, tiene que ver con el incremento de precio de materias primas, de alimentos, incrementó el precio del acero, impactó mucho el incremento en los costos de transporte marítimo tan elevado, afortunadamente nosotros vamos logrando estabilizar los precios, por eso es que necesitamos la reforma eléctrica para que no aumenten los precios”, agregó el mandatario nacional.