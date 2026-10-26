$!Gobierno acuerda mesa de trabajo con transportistas, tras reunión

En un comunicado informó que durante la reunión las organizaciones expusieron sus planteamientos en materia de seguridad carretera, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones de operación del autotransporte.

La agenda de trabajo se llevará a cabo esta semana, tanto a nivel central como en los estados, con la participación de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, Trabajo y Previsión Social y la Guardia Nacional, para revisar los planteamientos y soluciones.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, acordó agendar una mesa de trabajo con organizaciones transportistas para revisar sus planteamientos y con ello, avanzar en alternativas de solución.

Además, la dependencia reiteró que no existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros para plantear sus demandas y afectar a la ciudadanía.



’Agradecemos la disposición al diálogo’

Personal de Gobernación se reunió este lunes con representantes de organizaciones de transportistas que manifestaron su desacuerdo con el paro nacional convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), y reiteró su disposición a mantener las negociaciones para atender las demandas del sector y evitar bloqueos que afecten los traslados de la población.

En un mensaje publicado en redes sociales alrededor de las 13:00 horas, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que el encuentro se realizó junto con representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Seguridad y Protección Ciudadana, e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

“Agradecemos la disposición de estas organizaciones para privilegiar el diálogo constructivo, llegar a consensos y avanzar en soluciones que atiendan las necesidades del sector”, publicó Rodríguez, quien también destacó la voluntad del gobierno federal de continuar las conversaciones para evitar afectaciones a la circulación.

La reunión ocurrió después de que la Segob reportara movilizaciones de transportistas en 19 entidades del país, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas hasta las 9:30 horas de este lunes. Entre las afectaciones registradas, la dependencia señaló un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, y cierres parciales en otros puntos de esa entidad y de Veracruz.

Las protestas forman parte del paro nacional convocado por organizaciones del autotransporte de carga para exigir soluciones a los problemas de inseguridad en carreteras, así como respuestas a sus demandas fiscales y a las condiciones económicas en las que operan las empresas del sector.



Organizaciones rechazan el paro convocado por Canacar

En su mensaje, la secretaria de Gobernación destacó que las organizaciones con las que se reunió manifestaron su desacuerdo con el paro convocado por la Canacar, cuyo presidente nacional, Augusto Ramos Melo, ha sostenido que la movilización responde a la falta de soluciones a los problemas del sector.

La Canacar convocó a la protesta para exigir respuestas a las condiciones de inseguridad que enfrentan los operadores en las carreteras y a las dificultades para trasladar mercancías. Entre sus demandas también se encuentran cambios en las condiciones fiscales y la atención a los costos que enfrentan las empresas transportistas.

En un mensaje en video difundido la noche del domingo, Ramos Melo afirmó que el paro era consecuencia de la falta de respuestas de las autoridades.

“Esto es resultado de no tener respuestas que le ayuden al autotransporte de carga a tener condiciones para seguir operando”, señaló.

El dirigente también manifestó que la organización estaba dispuesta a dialogar con el gobierno federal, pero pidió que las negociaciones se tradujeran en compromisos concretos.

“Sí, vamos a buscar el diálogo, pero un diálogo que nos dé respuestas sólidas y contundentes por el sector”, expresó.

Entre los planteamientos de los transportistas se encuentra el reforzamiento de la seguridad para prevenir robos y extorsiones contra los operadores, además de que las aseguradoras de las autopistas indemnicen a las empresas cuando una unidad sea robada y no pueda recuperarse.

La movilización fue convocada después de que en junio pasado los transportistas realizaran otro paro y suspendieran las protestas tras negociar con el gobierno federal, que estableció un plazo de tres meses para atender sus demandas.