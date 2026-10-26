$!Gobierno acuerda mesa de trabajo con transportistas, tras reunión

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, acordó agendar una mesa de trabajo con organizaciones transportistas para revisar sus planteamientos y con ello, avanzar en alternativas de solución.
La agenda de trabajo se llevará a cabo esta semana, tanto a nivel central como en los estados, con la participación de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, Trabajo y Previsión Social y la Guardia Nacional, para revisar los planteamientos y soluciones.
En un comunicado informó que durante la reunión las organizaciones expusieron sus planteamientos en materia de seguridad carretera, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones de operación del autotransporte.
Además, la dependencia reiteró que no existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros para plantear sus demandas y afectar a la ciudadanía.
’Agradecemos la disposición al diálogo’
Personal de Gobernación se reunió este lunes con representantes de organizaciones de transportistas que manifestaron su desacuerdo con el paro nacional convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), y reiteró su disposición a mantener las negociaciones para atender las demandas del sector y evitar bloqueos que afecten los traslados de la población.
En un mensaje publicado en redes sociales alrededor de las 13:00 horas, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que el encuentro se realizó junto con representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Seguridad y Protección Ciudadana, e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).
“Agradecemos la disposición de estas organizaciones para privilegiar el diálogo constructivo, llegar a consensos y avanzar en soluciones que atiendan las necesidades del sector”, publicó Rodríguez, quien también destacó la voluntad del gobierno federal de continuar las conversaciones para evitar afectaciones a la circulación.
La reunión ocurrió después de que la Segob reportara movilizaciones de transportistas en 19 entidades del país, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas hasta las 9:30 horas de este lunes. Entre las afectaciones registradas, la dependencia señaló un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, y cierres parciales en otros puntos de esa entidad y de Veracruz.
Las protestas forman parte del paro nacional convocado por organizaciones del autotransporte de carga para exigir soluciones a los problemas de inseguridad en carreteras, así como respuestas a sus demandas fiscales y a las condiciones económicas en las que operan las empresas del sector.
Organizaciones rechazan el paro convocado por Canacar
En su mensaje, la secretaria de Gobernación destacó que las organizaciones con las que se reunió manifestaron su desacuerdo con el paro convocado por la Canacar, cuyo presidente nacional, Augusto Ramos Melo, ha sostenido que la movilización responde a la falta de soluciones a los problemas del sector.
La Canacar convocó a la protesta para exigir respuestas a las condiciones de inseguridad que enfrentan los operadores en las carreteras y a las dificultades para trasladar mercancías. Entre sus demandas también se encuentran cambios en las condiciones fiscales y la atención a los costos que enfrentan las empresas transportistas.
En un mensaje en video difundido la noche del domingo, Ramos Melo afirmó que el paro era consecuencia de la falta de respuestas de las autoridades.
“Esto es resultado de no tener respuestas que le ayuden al autotransporte de carga a tener condiciones para seguir operando”, señaló.
El dirigente también manifestó que la organización estaba dispuesta a dialogar con el gobierno federal, pero pidió que las negociaciones se tradujeran en compromisos concretos.
“Sí, vamos a buscar el diálogo, pero un diálogo que nos dé respuestas sólidas y contundentes por el sector”, expresó.
Entre los planteamientos de los transportistas se encuentra el reforzamiento de la seguridad para prevenir robos y extorsiones contra los operadores, además de que las aseguradoras de las autopistas indemnicen a las empresas cuando una unidad sea robada y no pueda recuperarse.
La movilización fue convocada después de que en junio pasado los transportistas realizaran otro paro y suspendieran las protestas tras negociar con el gobierno federal, que estableció un plazo de tres meses para atender sus demandas.
Sheinbaum atribuye la principal inconformidad a un cambio fiscal
Durante su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la principal inconformidad de los transportistas estaba relacionada con la reducción del límite de deducción fiscal por el pago de peajes, que pasó de 300 millones a 250 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.
Sheinbaum explicó que el mecanismo permite una doble deducción del pago de peajes para efectos del impuesto sobre la renta. De acuerdo con su exposición, el beneficio se estableció sin límite en 2002 y posteriormente se acotó a 300 millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La modificación para 2027 reduce ese tope a 250 millones de pesos, un cambio que, según la presidenta, afecta a 170 empresas.
“Eso solo afecta a 170 empresas. Pueden deducir hasta 250 millones de pesos, ya no hasta 300 millones de pesos”, afirmó.
La Mandataria anunció que representantes del sector serían recibidos a las 11:00 horas en la Secretaría de Hacienda para conversar sobre el ajuste fiscal. También señaló que la Secretaría de Gobernación había mantenido conversaciones con la mayoría de las organizaciones transportistas y que las demandas relacionadas con la inseguridad en carreteras se atendían mediante reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
Más tarde, la Segob informó de la reunión con las organizaciones que expresaron su rechazo al paro convocado por la Canacar y reiteró que mantendría abiertos los canales de diálogo.
Hacienda defiende el límite de deducción
Por su parte, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, defendió la modificación al beneficio fiscal y sostuvo que la mayoría de las empresas transportistas no resultaría afectada.
El funcionario indicó que, de las 2 mil 580 empresas que utilizan el mecanismo, 170 dejarían de recibir una parte del beneficio a partir del ejercicio fiscal de 2027. Según las cifras presentadas durante la conferencia presidencial, el estímulo fiscal representaría alrededor de 13 mil 900 millones de pesos en 2026.
“El 94 por ciento de las empresas, incluyendo, por ejemplo, los que tributan bajo esta figura del hombre de camión, no se verían afectados en lo absoluto para el ejercicio fiscal del siguiente año”, afirmó.
Amador Zamora agregó que el autotransporte también recibe otros apoyos fiscales, entre ellos los relacionados con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a los combustibles. De acuerdo con el secretario, el conjunto de beneficios fiscales para el sector se aproximó a 115 mil millones de pesos durante 2025.
La diferencia entre la postura de Hacienda y las exigencias de la Canacar se mantiene como uno de los puntos centrales del conflicto, mientras el gobierno federal busca atender los planteamientos de las organizaciones y evitar que las movilizaciones deriven en mayores afectaciones a la circulación.