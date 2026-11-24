Los avances fueron presentados este martes durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, más de 4 mil 300 consultorios que ya realizaron asambleas comunitarias tienen personal médico asignado y recibirán mobiliario, equipo de cómputo, internet, expediente médico electrónico, 91 tipos de medicamentos y cerca de 30 insumos de curación.

El gobierno federal prevé tener 6 mil 710 consultorios del Servicio Universal de Salud en proceso de implementación a principios de enero de 2027, como parte de una meta nacional de 12 mil 750 unidades en 24 estados del país.



Equipamiento e insumos de primer contacto

Clark explicó que la implementación contempla equipar los consultorios y asignarles personal médico y de enfermería para que comiencen a prestar servicios durante enero, con una ampliación progresiva de la red en febrero y marzo.

Detalló que cada unidad contará con 44 tipos de equipamiento y mobiliario, entre ellos escritorio, computadora y mesa de exploración, además de los materiales necesarios para la atención médica. También dispondrá de conexión a internet y una computadora para operar el expediente médico electrónico desde el inicio de sus actividades.

En cuanto al abasto, el subsecretario indicó que los consultorios tendrán 91 tipos de medicamentos, seleccionados para atender las necesidades de primer contacto de la población, así como cerca de 30 insumos de curación, entre ellos gasas y otros materiales necesarios para el trabajo del personal médico y de enfermería.



Convocatoria abierta y capacitación de personal

Sobre la asignación de trabajadores, informó que 82 mil personas se han registrado en la convocatoria abierta desde septiembre para incorporarse al programa. De ellas, 410 ya fueron asignadas a un consultorio, mientras que más de 4 mil 300 de las unidades que realizaron asambleas comunitarias ya cuentan con un profesional de la salud asignado.

El personal comenzó su capacitación el lunes 23 de noviembre, primero mediante actividades en línea y posteriormente de manera presencial; sin embargo, Clark señaló que todavía hay plazas disponibles para médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, tanto licenciados como técnicos y auxiliares.

La convocatoria permanece abierta y contempla la incorporación de profesionales de la salud interesados en trabajar en esta red de atención primaria.



Apoyos económicos y compatibilidad laboral

El funcionario explicó que los médicos recibirán un apoyo económico cercano a los 20 mil pesos, además de cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También precisó que el personal médico y de enfermería jubilado podrá participar sin renunciar a su pensión, y que quienes ya trabajan en alguna institución de salud podrán registrarse si encuentran un turno compatible con sus actividades.

Clark indicó que la intención es que durante diciembre avance de manera paralela la asignación de personal y la instalación del equipamiento, para que los consultorios estén preparados para comenzar a operar en enero y continuar con su expansión durante los meses siguientes.

“Lo más importante, ¿cómo vamos a operar estos consultorios? ¿Qué personal y qué profesionales de la salud van a estar ahí todos los días atendiendo a las personas?”, planteó al explicar que la contratación y distribución de trabajadores es uno de los componentes de la puesta en marcha del servicio.



Asambleas comunitarias y gestión de recursos

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que hasta el 24 de noviembre se habían realizado 5 mil 325 asambleas comunitarias en los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar, con una participación cercana a las 200 mil personas, de acuerdo con la cifra precisada durante la conferencia.

La funcionaria señaló que estos encuentros permiten que los habitantes de las comunidades elijan a los integrantes de los comités encargados de administrar los recursos destinados a los consultorios y supervisar su aplicación.

La meta nacional es integrar 12 mil 750 consultorios y, según Ramírez, a principios de enero de 2027 se contará con 6 mil 710 unidades en proceso de preparación. En la presentación se reportó que las 5 mil 325 asambleas realizadas representan un avance de 93.78 por ciento respecto de la meta establecida para este mecanismo de organización comunitaria.



Tarjetas del Bienestar para rehabilitar inmuebles

Ramírez detalló que, como parte de este proceso, se han entregado 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar a los comités comunitarios, mediante las cuales podrán disponer directamente de los recursos destinados a realizar mejoras en las instalaciones.

Explicó que el dinero podrá utilizarse para trabajos de mantenimiento y adecuación de los inmuebles, como pintura, acabados e impermeabilización, así como para reparar o mejorar las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

También se contempla financiar adecuaciones de accesibilidad, entre ellas rampas, barandales, guías y cintas, además de trabajos de climatización, reparación de techumbres y construcción o rehabilitación de bardas y cercos, de acuerdo con las necesidades de cada consultorio.