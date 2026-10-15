Gobierno analiza dos proyectos para atender crisis del agua en Jalisco: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza dos proyectos para atender la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde habitantes han denunciado que el líquido llega a sus viviendas con mal olor, coloración amarillenta, café o negra y sedimentos.

Señaló que solicitó una revisión técnica adicional antes de presentar las propuestas al Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

“Espero que esta semana ya tengamos todo el análisis y que ya podamos dar información a los habitantes”, dijo Sheinbaum.

Explicó que sostuvo una reunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyos integrantes le presentaron las dos alternativas, y agregó que necesita conocer los detalles técnicos para determinar qué recursos podría aportar el Gobierno federal.

Las quejas por la calidad del agua se han mantenido durante meses en Guadalajara y municipios conurbados, donde habitantes han reportado cambios de color, olores desagradables y sedimentos en el suministro doméstico.

La situación ha generado exigencias para que las autoridades expliquen las causas del problema y garanticen el acceso a agua de calidad.

Ante esta situación, el Gobierno de Jalisco anunció que dejará de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas, debido a los problemas de calidad detectados en el sistema que conduce el líquido hasta la planta potabilizadora número 1 de Miravalle.

La medida busca evitar que esa fuente continúe incorporándose al suministro mientras se atiende la problemática.

La suspensión reducirá aproximadamente 30 por ciento el volumen de agua disponible, por lo que el Gobierno estatal prevé implementar tandeos durante seis meses.

Las autoridades deberán ajustar el abastecimiento metropolitano mientras buscan alternativas para mantener el servicio sin recurrir a la fuente señalada por sus problemas de calidad.

Como parte de las medidas, Lemus anunció una iniciativa para construir un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, con una inversión estatal prevista de 18 mil millones de pesos.

El proyecto busca reemplazar la infraestructura antigua y mejorar el abastecimiento, aunque debe seguir el proceso correspondiente en el Congreso local.



Sheinbaum pide investigar actuación policial durante protestas por el agua

Sheinbaum también se refirió a la protesta del 11 de octubre en Guadalajara, donde manifestantes exigieron una solución a la crisis del agua.

Frente a Casa Jalisco se registraron enfrentamientos con policías que utilizaron gases y chorros de agua para dispersar a los asistentes, en hechos que derivaron en detenciones y denuncias de presuntas agresiones por parte de elementos estatales.

La Presidenta informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga la actuación policial y que la Secretaría de Gobernación acompaña el caso dentro de sus atribuciones.

Por su parte, el Gobernador Pablo Lemus reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas; el 13 de octubre anunció que todas las personas detenidas habían recuperado su libertad.