“Lo que presentamos hoy abre la agenda de trabajo que seguirá durante estos 16 días en todo el país hasta el 10 de diciembre. En estos días de activismo, tanto las dependencias del gobierno federal como las entidades federativas, tendremos distintas acciones para fortalecer la prevención, la atención y el acceso a la justicia”, dijo.

Durante la conferencia matutina, Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de las Mujeres anunció las actividades que se llevarán a cabo durante estos 16 días de activismo contra la Violencia de Género, entre las que se incluyen la apertura de centros de justicia para mujeres, encuentros entre las fiscalías para mejorar el acceso a la justicia, entre otras acciones.

Como parte de la conmemoración del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno de México anunció una serie de acciones para fortalecer la prevención, la atención y el acceso a la justicia de las mujeres que se llevarán a cabo en el marco de los 16 días de activismo contra la Violencia de Género que comienzan a partir de hoy.

La Secretaria de las Mujeres presentó la agenda por los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres.

La Secretaria de las Mujeres presentó la agenda por los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres.



¿Cuáles serán las actividades por los 16 días de activismo?

La Secretaria de las Mujeres detalló que durante estos 16 días de activismo contra la Violencia de Género se realizarán las siguientes acciones:

* Inauguración siete centros de justicia para las mujeres en Michoacán, Baja California, Chilapa de Guerrero, Oaxaca, Morelos, y dos en Chiapas (Tonalá y Tuxtla Gutiérrez).

* Encuentro nacional de espacios de refugio para intercambiar buenas prácticas y aprendizajes con los 131 refugios del País.

* Encuentro con las fiscalías especializadas para la investigación de delitos de género, donde se trabajará en los lineamientos para la operación de estas fiscalías en las 32 entidades del país.

* Promoción de los derechos de las mujeres: A través de la estrategia Niñas y Adolescentes libres y seguras, las brigadistas promoverán casa por casa, y recorren los Centros LIBRE para las Mujeres y los espacios públicos con el fin de sensibilizar a las personas responsables del cuidado, la protección y el bienestar de niñas y adolescentes sobre el embarazo durante estas etapas, así como la cohabitación forzada.

* Reflexión sobre derechos digitales de las mujeres: A través de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y seguras en la red, en las 32 entidades del país se reflexionará sobre los derechos digitales, la prevención de la violencia, así como el análisis y discusión de la Guía de derechos y seguridad digital para mujeres.



Presentan campaña Hombres por la transformación

María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva, presentó la campaña Hombres por la Transformación con la cual se busca prevenir la violencia contra las mujeres, fomentando un cambio cultural con medidas como la eliminación de estereotipos de género.

“Busca ser un proceso de reaprendizaje y cambio cultural. Los 12 compromisos que aquí se los muestro, que aquí presentamos surgieron de mesas de trabajo con hombres de distintos sectores y ocupaciones, los cuales reflexionaron a acerca de su papel para garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias”, dijo.

Concheiro explicó que la estrategia plantea 12 compromisos, entre los que se encuentran la erradicación del acoso y el abuso sexual, los cuales buscan ser adaptados a diferentes contextos para atender la violencia contra las mujeres y fomentar la igualdad de género.