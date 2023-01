Gobierno cierra compra de la marca Mexicana de Aviación por $815 millones

“Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana –tanto activos como jubilados– y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación, eso no les gusta a nuestros adversarios”, señaló el mandatario en una conferencia de prensa desde Mérida.

“Se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema, y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje en avión”, añadió López Obrador.

Además, López Obrador confirmó entonces que, en caso de no lograr vender el avión presidencial –que después de cuatro años no ha encontrado todavía a un comprador– se contempla entregarlo a Mexicana de Aviación para que se use en renta para viajes especiales, aunque no dio más detalles.