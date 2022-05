Gobierno de AMLO decretará mudar vuelos de Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles

El Gobierno federal alista un decreto para reducir un 29 por ciento las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que pasarían del tope actual de 62 vuelos por hora, a un umbral de 48 a 50 vuelos, con el objetivo de que las aerolíneas migren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Rogelio Jiménez Pons, titular de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el decreto estará listo en un par de semanas.

Indicó, durante un mensaje a medios, que trabaja en conjunto con la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

“Ahorita estamos haciendo un cálculo; hay que empezar con [vuelos] de carga, chárteres, con los vuelos excesivos, nuevas aerolíneas, en fin, todo lo que está aparentemente de más, y luego empezamos con todas las aerolíneas”, dijo Jiménez Pons.

“Hay que ver cuánto puede ir destinándose a otro lados, particularmente al AIFA, porque ya está listo, pero también puede abrirse Toluca, que funcionaba muy bien, y otras alternativas”, agregó.

“El AICM está saturado no de ahorita, ya tiene más de 20 años saturado [...] Ya no es solamente el problema de los slots, sino que todos los aviones aumentaron de tamaño. Empezamos con aviones de 120 [asientos] y ahorita estamos con aviones de arriba de 200”, abundó.

“Vamos a buscar conjuntamente, ahí sí tenemos que pedirle a Hacienda, al SAT [...] Estaríamos viendo descuentos en los combustibles desde ASA”, adelantó.

“Estamos buscando ese escenario, pero son negociaciones que llevan mucho. Hay muchas cosas, es un tema muy amplio, implica a toda la industria. No queremos hacer nada forzado, pero sí que entiendan que ya hay condiciones muy graves que hay que atender”, enfatizó.

El 3 de marzo del 2022, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el que se declaró la saturación de los edificios terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

En concreto, se declaró la saturación de la Terminal 1 entre 5 y 22:59 horas, y de la Terminal 2 de 6:00 a 19:59 horas, por lo que se instruyó a que el Coordinador de Horarios del AICM revisara e incluso, modificara las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue (o slots) en aeropuertos en condiciones de saturación.





PIDE AMLO A AEROLÍNEAS QUE ABRAN MÁS VUELOS EN EL AIFA

El 27 de abril del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, incrementar el número de vuelos en el AIFA, ya que insistió en que el AICM está saturado.

Informó que sostuvo una conversación con el empresario Eduardo Tricio Haro, presidente de Aeroméxico, para solicitarle que abra más rutas desde el AIFA.

“Hablé con Eduardo Tricio, que es presidente de Aeroméxico y le pedí que ayudaran, para que se ampliaran vuelos, que me comentaba él que ya habían ampliado uno a Vallarta, que tienen uno a Villahermosa, que no tenían mucho pasaje en el caso de Villahermosa, le comenté que sale muy temprano, el de regreso sí trae pasaje suficiente y el de Mérida muy bien, y me dijo el de Vallarta”, dijo López Obrador.

“Pero le pedí que ampliara, que nos ayudara para que no se esté cuestionando, atacando por eso, es un buen aeropuerto y es la imagen del país, yo tengo que cuidar eso, es parte de mi trabajo, y aprovecho para pedirle lo mismo al director de Viva por este conducto, aunque seguramente le van a hablar o el Secretario de Comunicaciones o de Gobernación, y a Volaris, porque el Aeropuerto de la Ciudad ya está lleno”, insistió.

“Le comentaba a Tricio que el tiempo que puede llevar más ahora, porque se están haciendo obras, el tiempo que pueden dedicar al traslado de ahora por el sistema moderno de despacho en Felipe Ángeles, permite estar con menos tiempo de anticipación antes de abordar. Y tiene otras ventajas y desde luego, como todos los procesos iniciales, lleva tiempo, vamos a procurar que haya más vuelos”, afirmó.

Dio a conocer que también tienen planeado promover la apertura de más vuelos desde el Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México, para terminar de desahogar el AICM y sus problemas de saturación.





AMLO PIDE A AEROLÍNEAS USAR EL AIFA; NINGUNA OBRA INICIA AL 100%, RESPONDE A CRÍTICAS

Andrés Manuel López Obrador reconoció, el 22 de abril del 2002, que aún tienen que convencer a las aerolíneas, para que utilicen las instalaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado el 21 de marzo del mismo año.

Aseguró que no habrá imposiciones a las empresas y que se trata de convencerlas de migrar hacia la terminal de Santa Lucía, ante la saturación que registra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Presidente respondió a las críticas, de que el AIFA opera con muy pocos vuelos. Explicó que, en cualquier proyecto, toma tiempo que las operaciones estén al 100 por ciento.

“Estamos pidiendo a las aerolíneas que utilizan el AICM, porque el AICM ya está saturado, es público, es notorio, el nuevo Aeropuerto tiene muy buenas instalaciones, tiene un servicio de primera, se ahorran como en 45 minutos o una hora en trámites, desde que llegan hasta que abordan, cuesta menos”, afirmó.

“Estamos convenciendo a las aerolíneas para que vayan pasándose, hay ventajas en el nuevo aeropuerto. Bueno, primero, que es como dirían los exquisitos de clase mundial, de verdad, es un aeropuerto de calidad, aunque no lo quieran ver, es un gran aeropuerto”, insistió.

“Estamos buscando convencerlos porque no queremos ejercer nuestra autoridad porque podríamos decir ‘ya, no vas a tener más vuelos en el Aeropuerto de la Ciudad de México, los vas a tener acá’, por interés público y porque tenemos la facultad de hacerlo y otras medidas, pero lo mejor es persuadir, convencer”, apuntó.

“El Aeropuerto tiene un mes y dicen que no se usa, que no hay vuelos, esa es su campaña. Siempre, cualquier obra, son procesos, no se está pensando de qué si se inicia una obra se empieza ver un proceso y ya al 100 en la operación, en ningún caso, lleva tiempo, además no queremos imponer nada, queremos convencer”, finalizó.