Félix Arturo Medina Padilla, Procurador Fiscal de la Federación, anunció que el Gobierno federal presentaría una queja en contra de Luis María Aguilar Morales, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuestamente haber sido omiso en la resolución del caso de una empresa que no había pagado impuestos por más de 25 mil millones de pesos, desde hace 13 años.

“Una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”, detalló.

“Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años, se han interpuesto diversos juicios y -en particular- en los últimos ocho meses el Ministro Luis María Aguilar, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”, agregó.

“La Corte ha sido omisa en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la decisión atenta no sólo contra la Constitución, contra la propia naturaleza de la Corte que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos”, expuso.

“Anunciamos que frente a esta actuación, el Gobierno federal presentará una queja en contra del Ministro por este actuar; este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de esta Nación para el beneficio de los mexicanos”, insistió.

Medina Padilla acusó a jueces y a ministros de afectar con sus resoluciones de los casos de grandes contribuyentes, el financiamiento de programas de bienestar y obras de infraestructura, por alrededor de 80 mil millones de pesos.

Detalló que en 17 asuntos de grandes contribuyentes. existía un adeudo de más de 55 mil millones de pesos, que, debido a la actuación de los jueces, dijo, se había retardado la impartición de justicia, ya que en 14 casos no se permitió la celebración de las audiencias necesarias.

Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, precisó que la queja contra el Ministro se realizaría ante el Pleno del máximo tribunal constitucional y no el Consejo de la Judicatura Federal.

“En el caso de ministros no se pueden presentar las quejas ante el CJF, son los propios ministros los que se vigilan a sí mismos, por eso se va presentar la queja ante la Corte”, aclaró durante la conferencia matutina presidencial.

Luego del anuncio de que su Administración presentaría una denuncia contra Aguilar Morales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Ministro a explicar por qué no había dado resolución al caso y acusó que existía un interés de por medio.

“Es muy importante lo que se dio a conocer hoy sobre el Ministro de la Corte que lleva ocho meses con un expediente guardado que implica que se resuelva, a favor o en contra, 25 mil millones. El señor Aguilar, Luis María Aguilar, ese expediente lo pide para guardarlo, lo tiene ocho meses y no resuelve porque se trata de 25 mil millones de pesos, es el presupuesto de un Estado de la República, puede ser el presupuesto de Baja California Sur, de Tlaxcala, de Zacatecas, de Campeche, 25 mil, y no resuelve y lo tiene guardado. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita?, señaló.

“No se miden con la misma vara, en este caso como se trata de proteger un asunto de 25 mil millones de pesos. No estoy diciendo que deban ya los jueces dar la razón al Gobierno para recuperar ese dinero, no. Estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley, pero por qué lo guarda, lo tiene en la gaveta. Es que tienen ellos un asunto desde hace ocho meses este ministro y no creo que no haya tenido ocho meses, claro que hay un interés de por medio”, cuestionó.

López Obrador criticó a Aguilar Morales por resolver en “fast track”, la suspensión a la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua y al Gobierno de Coahuila, tras admitir la controversia constitucional que promovieron en contra de la Secretaría de Educación Pública, por aparentes violaciones a los procedimientos en la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, para el ciclo escolar 2023-2024, mientras que en el caso de la empresa, el Ministro mantenía archivado el expediente.

“El asunto [de Chihuahua] lo resuelve así [en ‘fast track’]. ¡Ah! ¿Ya resolvió [lo de los libros de texto gratuitos en Coahuila]? ‘Fast track’, pero en este caso [de la empresa] ocho meses. Hoy [se presenta la queja], no voy a hablar de eso, tiene que ver con el debido proceso [el nombre de la empresa]”, enfatizó.

“Ellos [los ministros] pueden explicarlo, él mismo podría decir, la Suprema Corte, porque a lo mejor lleva mucho tiempo, es un asunto complejo, pues que lo informen. Pero, ¿8 meses? Y eso porque ahora se está denunciando, porque si no nosotros seríamos alcahuetes, cómplices. Si no se da a conocer, se lleva el resto del año, ojalá se resuelva porque se trata de 25 mil millones de pesos. Pero no mantenerlo ahí guardado, archivado el expediente”, finalizó.