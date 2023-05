Entre 2021 y 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó directamente más de 120 órdenes y contratos de servicios aeronáuticos, por un monto equivalente a más de 11 millones de pesos, a una empresa ligada a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.

Así lo reveló este miércoles una investigación de la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, firmada por los periodistas José Raúl Olmos Castillo y Vanessa Cisneros.

Hinojosa Cantú es el empresario que construyó la llamada “casa blanca” de Angélica Rivera, entonces esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, valuada en 7 millones de dólares, y financiador de la casa de Malinalco de Luis Videgaray Caso, ex titular de la secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores.

El dueño de Grupo Higa ha sido acusado por Andrés Manuel López Obrador de entregarle a Peña Nieto la “casa blanca” de Las Lomas de Chapultepec como un “moche” o soborno a cambio de contratos gubernamentales.

Investigaciones de diversos medios revelaron, en noviembre de 2014, que la entonces Primera Dama estaba usando y compró la “casa blanca” a Hinojosa Cantú. Después se informó que Videgaray Caso también le compró a crédito una casa al contratista, ubicada en Malinalco, Estado de México. Tanto Angélica Rivera, como el entonces titular de la SHCP, negaron alguna irregularidad, mientras que el empresario no realizó comentarios al respecto.

La fortuna del empresario tamaulipeco creció desde 2005, al amparo de los gobiernos de Peña Nieto, primero en la administración mexiquense y posteriormente en la Presidencia de la República, cuando se le otorgaron alrededor de 60 mil millones de pesos en contratos de obra pública a las empresas de Hinojosa Cantú: Grupo Higa, Grupo Eolo y Constructora Teya, entre otras.

La fortuna de Hinojosa Cantú aumentó a pesar de haber perdido un contrato por 3 mil 750 millones de dólares para el primer tren de alta velocidad en México. Después, el mismo empresario fue apartado del grupo de empresas nacionales que buscaban ganar la licitación para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco, que canceló el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En abril de 2016, el empresario tamaulipeco apareció en los Panamá Papers, mismos que mostraron que transfirió, a través del despacho panameño Mossack Fonseca, unos 100 millones de dólares durante el 2015, a una cuenta en un paraíso fiscal y luego a Nueva Zelanda, después de que emergieron los escándalos de los negocios inmobiliarios y que la Secretaría de la Función Pública de México inició la investigación respecto a la “casa blanca”, por conflicto de intereses.

Durante una gira en Chiapas, el 13 de diciembre de 2014, López Obrador acusó que la “casa blanca” había sido una recompensa al político mexiquense, de parte de su “amigo y contratista predilecto”, quien a través de la empresa Eolo Plus, “le rentaba los helicópteros y aviones cuando era Gobernador del Estado de México”.

En abril de 2021, el Gobierno de López Obrador recurrió a la misma empresa aeronáutica fundada por Hinojosa Cantú, para servicios de apoyo logístico a aeronaves del Ejército, incluidas aquellas que han servido para trasladar al actual presidente de México en distintas giras por el país, según lo indican documentos obtenidos por MCCI.

El 10 de mayo de 2022, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador se refirió a Hinojosa Cantú como “el señor que recibía muchos contratos” del Gobierno de Peña Nieto, pero eludió mencionar al empresario por su nombre.

Ese mismo día, “coincidentemente”, según dijo MCCI, la Sedena otorgó un contrato a Jetex, empresa asociada a Grupo Eolo, para servicios de logística del avión Gulfstream FAM3910, aeronave que ha sido utilizada para traslados de López Obrador en giras de trabajo.

Luego, el 16 de febrero pasado, el Presidente evitó nuevamente mencionar el nombre de Hinojosa Cantú, cuando, también durante su conferencia de prensa matutina, habló de la corrupción de sexenios anteriores.

“¿Por qué los defensores de la corrupción del periodo neoliberal no cuestionan a un señor contratista famoso, que tuvo que ver con muchas obras?”, cuestionó el Presidente, quien luego reculó: “Sí, pero no me quiero meter en eso, pero ya lo dijeron ustedes”.