Antes de que concluyera el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cuyo titular era entonces Julio Sánchez y Tépoz, concedió 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría a la familia de Vicente Fox Quesada, según reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cinco días antes de terminar el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la mariguana, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox”, dijo en su conferencia de prensa matutina de este martes.

El Mandatario afirmó que se estaba investigando la concesión de los permisos, pero en etapa preliminar, porque fue informado el 10 de abril por Alejandro Ernesto Svarch Pérez, actual titular de la Cofepris.

“Ya se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior. Esta nota, por ejemplo, les causa un coraje tremendo, como si fuesen ellos los que hicieron esto y todavía quieren regresar”, señaló.

“Entonces tú me preguntas: ¿ya hicieron la denuncia penal y esos funcionarios ya fueron castigados? No, si apenas ayer me informaron, es que todos los días se descubren este tipo de cosas. Y desde luego, se va a presentar denuncia, claro que sí”.

El 18 de julio del 2018, el ex Presidente Vicente Fox Quesada fue designado como asesor estratégico y embajador en territorio mexicano de la marca Khiron Life Sciences Corp, compañía que produce y comercializa cannabis medicinal, con sede en Canadá y operaciones en Colombia.