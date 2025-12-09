Gobierno de EU deportó a 151 mil mexicanos durante mandato de Trump: INM

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, titular del Instituto Nacional de Migración, informó que el Gobierno de Estados Unidos deportó a 151 mil 617 mexicanos durante este 2025 bajo el mandato de Donald Trump.

El funcionario federal precisó que el 70 por ciento de los connacionales regresó por vía terrestre y el 35 por ciento restante vía aérea.

Céspedes Peregrina ofreció las cifras durante el banderazo de salida del programa Héroes Paisanos, celebrado en la ciudad de Puebla.

En el evento, el titular del INM detalló que 8 mil 368 poblanos fueron deportados por el Gobierno de Estados Unidos durante 2025.

“8 mil 368 poblanos deportados por el Gobierno de Estados Unidos en 2025 y 151 mil 617 en total en el País, el 35 por ciento vía aérea y 70 o 65 por ciento regresaron por vía terrestre”, declaró.

Respecto a las políticas migratorias emprendidas por Trump, Céspedes Peregrina señaló que la ciudadanía venezolana solicitó el mayor número de rescates humanitarios en el marco de dichas medidas.

En relación con el programa Héroes Paisanos, explicó que observadores paisanos vigilarán y orientarán el retorno de connacionales por las festividades decembrinas en los principales puntos de internación del País.

“Los observadores paisanos estarán presentes en los principales puntos de internación, aeropuertos, carreteras, centrales de autobuses y otros espacios públicos para ofrecer información clara y oportuna, para que viajen con claridad y que sepan a qué tienen derecho y facilitar los trámites”, afirmó.

Al evento también asistió Alejandro Armenta Mier, Gobernador de Puebla por Morena.

Céspedes Peregrina aseguró que los connacionales recibirán atención cercana, trato digno y acompañamiento claro a su regreso al territorio nacional.

Anticipó que la siguiente semana el INM acudirá a Tamaulipas para recibir a la caravana más grande de paisanos que ingresará al País por la época decembrina.

Respecto al impacto económico de la migración en la entidad poblana informó que Puebla recibió más de 2 mil 500 millones de pesos en remesas durante 2025, recursos que se tradujeron en alimentos y vestido para las familias de esa entidad.