Gobierno de Jalisco reporta 10 detenidos por agresiones durante protesta por calidad del agua

Tras la segunda protesta para exigir mejoras en la calidad de agua en Guadalajara, la Secretaría de Gobierno de Jalisco informó la detención de 10 personas, entre ellas, las que lanzaron bombas molotov a las puertas del Palacio Legislativo y de Justicia estatales.

En conferencia de prensa el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó el saldo de la protesta que se realizó ayer domingo. Detalló que entre los detenidos, se encuentran las cinco personas que lanzaron los dispositivos explosivos, dos que lanzaron petardos y fueron entregados por los asistentes a la movilización; así como un menor de 16 años que fue puesto a disposición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

El coordinador general de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, destacó que a la movilización asistieron 9 mil 500 personas, las cuales se manifestaron de forma pacífica. No obstante, indicó, se identificaron grupos con el rostro cubierto y vestidas de negro que portaban palos y piedras, quienes comenzaron a agredir a los manifestantes.