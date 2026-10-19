Gobierno de Jalisco reporta 10 detenidos por agresiones durante protesta por calidad del agua

Tras la segunda protesta para exigir mejoras en la calidad de agua en Guadalajara, la Secretaría de Gobierno de Jalisco informó la detención de 10 personas, entre ellas, las que lanzaron bombas molotov a las puertas del Palacio Legislativo y de Justicia estatales.
En conferencia de prensa el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó el saldo de la protesta que se realizó ayer domingo. Detalló que entre los detenidos, se encuentran las cinco personas que lanzaron los dispositivos explosivos, dos que lanzaron petardos y fueron entregados por los asistentes a la movilización; así como un menor de 16 años que fue puesto a disposición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
El coordinador general de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, destacó que a la movilización asistieron 9 mil 500 personas, las cuales se manifestaron de forma pacífica. No obstante, indicó, se identificaron grupos con el rostro cubierto y vestidas de negro que portaban palos y piedras, quienes comenzaron a agredir a los manifestantes.
Identifican grupos relacionados con agresiones durante protesta por el agua
El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández, detalló que se identificaron a cinco grupos a quienes relacionaron con los hechos de violencia cometidos durante la protesta entre ellos se encontraban personas con el rostro cubierto que cortaron las vallas que resguardaban los edificios; menores de edad y mujeres; y personas que vestían playeras de futbol.
“Estos grupos lo que querían era provocar a los policías a través de estos actos vandálicos, querían que la policía saliera a enfrentarlos y ahí generar alguna afectación mayor que pudiera poner en riesgo a la ciudadanía”, indicó.
Comentó que tienen la sospecha de que algunos de estos grupos pueden provenir de otros estados.
Lemus señala presencia de “bloque negro”
El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que un “grupo de porros violentos e infiltrados” en la manifestación incendió las puertas del Congreso y del Poder Judicial.
Aseguró que el grupo de 300 personas, al que llamó “bloque negro”, provocó destrozos, pintó paredes, rompió vidrios, derribó cámaras de seguridad y arrojó pertardos y bombas molotov.
“Un grupo lanzó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial. Ante ello, la policía intervino para controlar los incendios provocados”, publicó en su cuenta de X.
“Fueron detenidas cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior había bidones de gasolina. Estas personas presuntamente incendiaron las puertas del Congreso y del Poder Judicial.