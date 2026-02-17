Gobierno de México activa vacunación focalizada en 11 estados ante 9,850 casos de sarampión y 31 muertes

La Secretaría de Salud del Gobierno de México puso en marcha una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en 11 entidades federativas con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes, en el contexto de un brote que acumula 9 mil 850 casos confirmados y 31 defunciones entre 2025 y 2026.

La estrategia prioriza a personas de 13 a 49 años que no han recibido la vacuna o no recuerdan haber sido inmunizadas, así como a niñas y niños de 6 meses a 12 años en todo el País.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, expuso que el objetivo es cortar las cadenas de transmisión antes de que las tasas de contagio aumenten al punto de dificultar el control del brote.

Las entidades seleccionadas para esta fase intensiva de vacunación son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, debido a que registran tasas de incidencia superiores a un caso por cada 100 mil habitantes.

En Jalisco se reportan 2 mil 429 casos, con una tasa de 19.65; en Colima, 95 casos y tasa de 8.17; en Chiapas, 546 casos y tasa de 4.83; en Sinaloa, 244 casos y tasa de 4.80; en Durango, 91 casos y tasa de 2.63; en Ciudad de México, 233 casos y tasa de 2.03; en Nayarit, 33 casos y tasa de 2.02; en Tabasco, 50 casos y tasa de 1.86; en Sonora, 166 casos y tasa de 1.67; en Tlaxcala, 18 casos y tasa de 1.23, y en Puebla, 72 casos con tasa de 1.01.

Con esta delimitación, la dependencia federal concentró sus primeros esfuerzos en territorios donde el ritmo de propagación presenta mayor intensidad relativa.

En el panorama nacional, la Secretaría de Salud informó que el brote de sarampión sumó primero 9 mil 478 casos confirmados y 29 defunciones, cifra que se actualizó a 9 mil 850 contagios acumulados y 31 muertes con información al 16 de febrero de 2026.

El acumulado de casos entre 2025 y 2026 incluye notificaciones de las 32 entidades federativas, distribuidas en 354 municipios, lo que refleja la expansión del virus en todo el territorio nacional.

Chihuahua concentra la mayoría de las defunciones, con 21 muertes; Jalisco registra tres; Sonora, una; Durango, dos; Michoacán, una; Tlaxcala, una; Ciudad de México, una, y Chiapas, una, conforme a los reportes epidemiológicos recientes.

En Sinaloa, la evolución del brote ha sido especialmente relevante, con reportes que lo ubican entre las entidades con mayor número de contagios en la etapa reciente del brote.

Al 26 de enero de 2026, se documentaron 168 casos de sarampión en la entidad, mientras que cortes posteriores mostraron un incremento que llevó a Sinaloa a superar los 230 contagios acumulados dentro del periodo 2025-2026.

Para el corte utilizado por la Secretaría de Salud en la definición de la estrategia focalizada, Sinaloa fue incluido en el grupo de 11 estados prioritarios, con 244 casos confirmados y una tasa de 4.80 contagios por cada 100 mil habitantes, lo que lo mantiene en los primeros lugares nacionales por incidencia.

Respecto a la mortalidad, la Secretaría de Salud precisó que, de las 31 muertes confirmadas por sarampión entre 2025 y 2026, 27 ocurrieron en 2025 y cuatro en el transcurso de 2026.

La distribución de los decesos se ha concentrado principalmente en Chihuahua, mientras que el resto se reparte entre Jalisco, Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas, lo que llevó a las autoridades a mantener vigilancia estrecha en esas entidades.

El avance de la letalidad se ha mantenido en niveles bajos en relación con el número total de contagios, aunque la dispersión territorial obligó a reforzar las acciones de prevención y control.

Eduardo Clark explicó que la campaña de vacunación constituye el eje central de la respuesta oficial frente al brote.

Detalló que México cuenta actualmente con 27 millones de dosis contra sarampión listas para aplicarse en las instituciones que integran el sistema de salud en todas las entidades federativas.

Agregó que, en los siguientes tres meses, el País recibirá cerca de 20 millones de dosis adicionales, para alcanzar un total cercano a 48 millones de vacunas disponibles hacia mayo de 2026.

Indicó que, de febrero de 2025 al corte del lunes previo al 17 de febrero de 2026, se aplicaron 16 millones de dosis contra sarampión en todo el País, frente a un promedio anual cercano a 6 millones de vacunas en años considerados normales.

Señaló que esta diferencia refleja un incremento sustancial en la intensidad de las jornadas de inmunización y en la capacidad operativa de los servicios de salud.

Afirmó que la combinación de las 16 millones de dosis ya aplicadas con las casi 48 millones disponibles hacia los próximos meses permitirá alcanzar niveles de vacunación sin precedentes para controlar el brote.

La estrategia contra el brote contempla, en particular, la vacunación de cualquier persona de 13 a 49 años que no se haya inmunizado o no recuerde haber recibido la vacuna, así como la aplicación sistemática en niñas y niños de 6 meses de edad hasta los 12 años.

Clark subrayó que la población infantil constituye el grupo más vulnerable a las complicaciones del sarampión y reiteró el llamado a madres, padres y tutores para completar esquemas con una segunda dosis seis meses después de la primera.

Remarcó que la oportunidad en la vacunación resulta determinante para disminuir la velocidad de transmisión y evitar que las cadenas de contagio se fortalezcan en comunidades con baja cobertura.

Con la campaña intensiva en 11 estados, la Secretaría de Salud busca contener el aumento de casos en territorios con mayor incidencia y prevenir que la transmisión comunitaria se consolide en nuevas regiones.

En el corto plazo, las autoridades sanitarias esperan elevar de manera significativa la cobertura de vacunación en Jalisco, Sinaloa y el resto de entidades prioritarias, con el fin de reducir el riesgo de nuevas defunciones y estabilizar la curva de contagios durante las próximas semanas epidemiológicas.