El Gobierno de México acusó a Israel de otorgar un amparo de facto a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, hecho que amenazaba en convertirse en un “factor irritante y disruptivo” en la relación bilateral.

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que explicó que el proceso para pedir la extradición de Zerón de Lucio -acusado de delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada, por el caso Ayotzinapa-, había sido “largo e infructuoso”.

El ex funcionario federal mexicano huyó a finales de 2019 a Israel, país al que el Gobierno de México pidió formalmente su extradición, el 30 de diciembre de 2021.

“En cumplimiento de las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa sobre las dos solicitudes de extradición de personas de nacionalidad mexicana realizadas por el Gobierno de México al Gobierno del Estado de Israel. Aun cuando México e Israel carecen de un tratado de extradición, las acciones en esta materia se sustentan en la reciprocidad internacional y de conformidad con los principios establecidos en el Tratado o Ley de Extradición Internacional”, detalló la Cancillería mexicana, cuya titular es Alicia Bárcena Ibarra.

“Respecto a la extradición de Tomás Zerón de Lucio, el proceso ha sido largo e infructuoso. El Gobierno de México presentó una solicitud de extradición el 9 de julio de 2020, inicialmente al Gobierno de Canadá, que procedió a su búsqueda y, al no localizarlo, nos informó el 24 de agosto de 2020 que Tomás Zerón había salido de Canadá el 21 agosto de 2019 con destino a Tel Aviv”, recordó la SRE.

“En agosto de 2020 la Fiscalía General de la República inició gestiones ante el Estado de Israel para localizar a Tomas Zerón, requerido por la justicia mexicana. La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana el 30 de diciembre de 2021”, detalló.

“Durante este periodo y hasta abril de 2024, el Gobierno de México ha reiterado en diversas ocasiones, al más alto nivel político y diplomático, la importancia que otorga al caso y la grave preocupación por la falta de progreso”, insistió.

“Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), es requerido por la justicia mexicana por delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, de Ayotzinapa, Guerrero, así como por el uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa”, dijo.

“Cabe resaltar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió misivas al entonces Primer Ministro Naftalí Bennett, en septiembre de 2021, y a su sucesor, Benjamín Netanyahu, en junio de 2023, solicitando y reiterando la extradición de Tomás Zerón”, enfatizó.

“Tanto la FGR como la Cancillería mexicana han insistido reiteradamente en la pronta resolución de este caso de interés nacional, con sus contrapartes del Estado de Israel, a través de 22 videoconferencias, al menos 70 comunicaciones electrónicas y una visita a Jerusalén de una delegación mexicana encabezada por el titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR”, agregó.

“Después de múltiples solicitudes de actualización al Estado de Israel, el 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Justicia del Estado de Israel comunicó que la petición de extradición se encuentra en su etapa final de análisis. Esta misma información fue reiterada el 1 de febrero de 2024 por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí”, abundó.

“En tal virtud, el 21 de marzo se insistió infructuosamente con las autoridades israelíes en la necesidad de conocer los avances en el caso que nos ocupa. La acción legal que reclama México al Gobierno de Israel busca la extradición de una persona acusada de ejercer actos de violencia, infundir miedo, torturar y permanecer prófuga de la justicia”, explicó.

“La falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón y amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado de Israel. El Gobierno de México, a través de la SRE y la FGR, continuará dando seguimiento y cumplimiento puntual a los dos casos pendientes de extradición con el Estado de Israel”, finalizó.

“Ah, sí. Hoy o mañana va a hablar, va a dar a conocer la Secretaria de Relaciones sobre este tema, sobre la extradición. Y nos importa mucho lo de Zerón porque lo de Zerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección”, acusó Andrés Manuel López Obrador.

“¿De quién?”, le preguntó un reportero.

“Pues, del Gobierno de Israel [...] Pues le he enviado dos cartas a dos ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta; nos dijeron que en diciembre iba a haber un fallo y no ha habido”, respondió.

“Eso es lo que quiero que hoy también plantee la Secretaria de Relaciones Exteriores, porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos, así. Y ya lleva como un año o más que envié la primera parte y no hay respuesta. Y, sí, no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos, y no sé por qué”, advirtió.