Gobierno de México alista decreto para obligar a plataformas a retirar contenido violento

El Gobierno federal presentó este viernes un decreto para obligar a las plataformas digitales a retirar cuentas y contenidos que promuevan o generen violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La medida administrativa instruye a las empresas tecnológicas a eliminar de forma expedita las publicaciones perjudiciales y a establecer coordinación directa con las corporaciones de seguridad del País.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, señaló que queda prohibido a las plataformas permitir el acceso, exposición o recomendación de contenidos vinculados con discursos de odio, extremismo violento, violencia sexual, explotación, abuso y material sexual explícito.

La disposición abarca también publicaciones sobre suicidio, autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, violencia escolar, ciberbullying y conductas ilícitas.

Las firmas digitales deberán catalogar los contenidos por rangos de edad, incorporar herramientas de supervisión para madres, padres o tutores, y habilitar mecanismos para reportar perfiles infractores.

Del mismo modo, el instrumento exige que los proveedores apliquen configuraciones de privacidad y seguridad predeterminadas desde la apertura de cuentas, con el fin de otorgar el entorno de mayor resguardo a los menores.

Respecto a la coordinación operativa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que las compañías deberán reportar los incidentes ante las dependencias correspondientes.

“Ellos tienen la obligación de bajar esos contenidos y reportar a la autoridad a través de un enlace permanente que deben tener con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, declaró.

Detalló que el instrumento presidencial no contempla sanciones económicas o administrativas iniciales, debido a que busca la integración voluntaria de las plataformas al esquema de protección.

No obstante, advirtió que la CJEF revisará si resulta necesaria la formulación de una ley o un marco regulatorio posterior con sanciones en caso de que existan omisiones en territorio nacional.

“No tiene sanciones como tal el decreto y el objetivo es que las plataformas se sumen de manera voluntaria a la protección de niñas y niños en México”, añadió.

El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación durante los días subsecuentes de octubre de 2026, con el fin de conceder un plazo de conocimiento previo a las empresas del sector.