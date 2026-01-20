Gobierno de México anuncia credencial del Servicio Universal de Salud

El Gobierno federal anunció el inicio del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud a partir del 2 de marzo de 2026, según informó Eduardo Clark García Dobarganes, Subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que la credencial permitirá identificar a la población y garantizar el acceso a la atención médica en cualquier institución pública del sector salud, facilitando la atención sin importar la institución a la que esté afiliada la persona.

La credencial contará con dos modalidades: física y digital, con el propósito principal de asegurar el derecho constitucional a la salud.

Clark García Dobarganes detalló que la credencial permitirá el acceso a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud, los servicios médicos de Petróleos Mexicanos y de las Fuerzas Armadas, es decir, a toda la infraestructura de salud del Gobierno federal.

La versión física podrá portarse como identificación, mientras que la versión digital estará disponible a partir del mes de abril mediante una aplicación móvil, lo que permitirá mantener la información actualizada en tiempo real y acceder a los servicios aun cuando no se tenga el plástico a la mano.

La credencial incluirá nombre completo, Clave Única de Registro de Población, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, así como dos códigos QR.

Estos permitirán validar la derechohabiencia, conocer la institución a la que se está afiliado y ubicar la unidad médica más cercana.

También contendrá información sobre donación de órganos, tipo de sangre y los datos de contacto.

Clark García Dobarganes señaló que uno de los beneficios centrales será que la población pueda identificarse en cualquier unidad médica pública y recibir atención gratuita, como lo establece el artículo cuarto constitucional.

Destacó que la credencial permitirá a las personas conocer en todo momento su vigencia de derechos, algo especialmente útil para estudiantes, pensionados o personas que cambian de empleo y desconocen a qué institución están afiliadas.

Otro eje fundamental será la vinculación de la credencial con un expediente médico electrónico, el cual acompañará a la persona incluso cuando cambie de institución, trabajo o domicilio.

Esto permitirá a médicos y personal de salud acceder al historial clínico, estudios, recetas y citas, sin necesidad de duplicar trámites o exámenes.

El subsecretario adelantó que, conforme avance la implementación digital, la credencial permitirá agendar citas y elegir la unidad médica más conveniente, incluso si no corresponde al domicilio del paciente, como parte de la universalización del sistema de salud.

“La credencial del Servicio Universal de Salud le da cara y visibilidad al derecho a una atención universal, gratuita y de calidad para todas y todos los mexicanos”, concluyó.

Calendario y procedimiento de registro

Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar, explicó que el proceso de registro para obtener la credencial comenzará el próximo 2 de marzo, iniciando en los estados federalizados.

Destacó que la credencialización es el piso operativo para integrar un sistema nacional de salud, ya que permitirá el intercambio de información entre instituciones y dará seguimiento a la atención médica de la población.

Montiel Reyes indicó que el registro abarcará a toda la población del País, incluidas niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en los 32 estados y 2 mil 478 municipios.

En una primera etapa, se iniciará con los estados federalizados, que concentran 98 millones de mexicanas y mexicanos.

Para este proceso se instalarán 2 mil 365 módulos del Bienestar en la primera fase, operados por 14 mil servidores y ervidoras de la Nación, con 9 mil 791 estaciones de registro equipadas para la captura de huellas dactilares, fotografía y datos personales.

Explicó que para realizar el registro será necesario presentar acta de nacimiento y CURP, así como identificación oficial con fotografía para mayores de edad, como credencial para votar, pasaporte o cartilla militar, además de un comprobante de domicilio legible.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, el registro deberá realizarse a través del padre, madre o tutor, quien deberá registrarse primero.

El registro se llevará a cabo mediante un calendario organizado por letra del primer apellido, similar al utilizado en los programas de Bienestar.

No obstante, se permitirá que las y los menores sean registrados junto con sus padres, aun cuando su letra no corresponda al día asignado, con el objetivo de facilitar el trámite a las familias.

El procedimiento contempla la revisión de documentos, la captura de datos, la firma de consentimiento para el uso de información personal, la toma de fotografía y huellas dactilares, así como el registro de un número de contacto, mediante el cual se notificará la fecha para recoger la credencial física.

La entrega de la credencial impresa se realizará seis semanas después del registro, y contará con un código QR que permitirá descargar la versión digital, garantizando así el carácter portable del servicio, independientemente de cambios de empleo o institución de derechohabiencia.

El arranque del registro será escalonado. El 2 de marzo iniciará en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Posteriormente, el 23 de marzo, comenzará en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Montiel Reyes subrayó que el calendario de registro se extenderá de marzo a diciembre, y podría ampliarse a enero del próximo año si fuera necesario.

Los módulos que se instalarán en todo el país serán dados a conocer antes del inicio del registro a través de la página de la Secretaría de Salud.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la credencialización se llevará a cabo de marzo hasta diciembre.

“En los siguientes años, evidentemente, vamos a seguir fortaleciendo los tres sistemas de salud”, señaló.

Recalcó que el objetivo de su Gobierno es que todas las mexicanas y los mexicanos queden credencializados para acceder al servicio de salud.

“Tener digitalizado es un sueño que no solo tiene la Presidenta, sino todas las mexicanas y los mexicanos”, comentó.

Enfatizó que se entrará a un proceso muy digitalizado, con el mejoramiento de los servicios.