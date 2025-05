Gobierno de México anuncia un incremento salarial a maestros de 9%; CNTE lo rechaza

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazaron el incremento del 9 por ciento salarial que anunció este 15 de mayo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

”No, definitivamente no. El año pasado con las movilizaciones logramos el 14 por ciento hasta el 16 por ciento. Entonces, desde luego que no estamos de acuerdo con ese incremento salarial, sobre todo si lo traducimos en que la gran mayoría de los compañeros de las escuelas que tienen solamente una plaza, ganan alrededor de 7 mil pesos quincenales”, señaló Francisco Bravo Herrera, miembro de la Comisión Política del CNTE, en declaraciones al diario El Universal.

Durante un evento llevado a cabo en Palacio Nacional, en el marco del Día de la Maestra y el Maestro, Sheinbaum Pardo informó que se otorgó un aumento salarial del 9 por ciento para el magisterio, retroactivo al 1 de enero de 2025.

”El planteamiento es el siguiente, en este momento, retroactivo al 1 de enero, vamos a dar 9 por ciento de aumento salarial, con un adicional a partir de septiembre 1 por ciento más, como reconocimiento a las maestras y a los maestros”, dijo.

Sheinbaum Pardo expresó que aunque quisiera dar más aumento salarial, el anuncio representaba un presupuesto anual adicional de 36 mil millones de pesos. Asimismo, informó que los maestros tendrían una semana de vacaciones adicional.

”Los maestros y los maestros casi no tienen vacaciones porque cambió el calendario escolar y normalmente acaban las clases y todavía se quedan, y antes de que inicie el calendario escolar, entran antes”, comentó.

“Entonces le sugerí al Secretario de Educación Pública [Mario Delgado Carrillo], y le pareció bien, y además hicimos un análisis de los calendarios escolares en todas partes del mundo, entonces les estamos dando una semana más de vacaciones a las maestras y a las maestras como parte de su trabajo”, explicó.

”Porque, además, no me dejarán mentir, la última semana de clases con las niñas y los niños ya se acabó toda la currícula escolar, y ya ni sabemos ni cómo llenar la última semana, entonces es bueno también para las niñas y los niños que estén con la familia, entonces este es un adicional que estamos presentando”, subrayó Sheinbaum Pardo.

Además, aseguró que desaparecería la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, con la idea que la evaluación se realizara por pares.

”Le he pedido a Mario, vamos a firmar un decreto para que cambie por completo el proceso de movilidad de las maestras y los maestros en lo que decidimos, juntas y juntos, qué va a sustituir [al USICAMM]”.

En el evento conmemorativo por el Día de la Maestra y el Maestro estuvieron presentes, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretarias de Gobernación, así como la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, respectivamente.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se expresó contra un paro de labores del CNTE y dijo que no coincidían con los métodos de lucha del magisterio disidente, ello luego de que la Coordinadora instaló un plantón en la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México e inició un paro de labores.

”A las compañeras y compañeros que impulsan medidas como el paro de labores, les decimos con respeto pero con firmeza: entendemos su indignación, coincidimos con sus demandas, pero no compartimos sus métodos de lucha. ¿Por qué? Porque afectar a nuestros estudiantes, más que una medida de presión sobre el Gobierno, es más una herida a nuestras comunidades educativas”, sostuvo Cepeda Salas.

”Nosotros creemos en la fuerza de la organización, no en la imposición, creemos en el diálogo estratégico, no en la confrontación. Cuando negociamos no claudicamos, transformamos. Cada conquista en la mesa de diálogo desde aumento salariales y en prestaciones desde condiciones laborales, como la basificación hasta el retiro de la iniciativa de reforma del [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] ISSSTE, son prueba de ello”, señaló el secretario general del SNTE.