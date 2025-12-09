Gobierno de México busca acuerdo con EU tras amenaza arancelaria de Trump por agua

El Gobierno de México anunció que buscará un acuerdo con Estados Unidos respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, luego de que el Presidente Donald John Trump advirtió que impondrá un arancel de 5 por ciento a productos mexicanos si México no entrega la cuota de agua pendiente antes de finalizar el año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la administración mexicana no comprometerá el abasto para consumo humano y que continuará el proceso técnico binacional para atender el déficit en la cuenca del Río Bravo.

“Buscamos siempre el mejor acuerdo posible. ¿Qué nos limita a entregar más agua? Pues, uno, las propias necesidades de agua de nuestro País cumpliendo con el tratado y dos el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo”, declaró.

“Lo que hay es la mejor voluntad”, asentó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que México defenderá el derecho humano al agua y al mismo tiempo buscará una salida negociada con Washington.

Confirmó que existe consenso con los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“Yo estoy convencida que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México”, afirmó.

Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que el tratado obliga a México a aportar una tercera parte de los escurrimientos de seis ríos tributarios del Bravo, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos al año y 2 mil 158 millones de metros cúbicos por ciclo quinquenal.

Detalló que en el ciclo pasado se registró una sequía que redujo los escurrimientos y dejó un faltante superior a mil millones de metros cúbicos, aunque señaló que el artículo cuarto del tratado permite recuperar ese volumen en el siguiente quinquenio.

Velasco Álvarez advirtió que las presas internacionales se encuentran en niveles mínimos.

La presa La Amistad almacena 153 millones de metros cúbicos y la presa Falcón cuenta con 51 millones de metros cúbicos, volúmenes destinados principalmente al abasto de 13 ciudades fronterizas.

El 8 de diciembre de 2025, Trump publicó en la red social Truth Social que México debe entregar de inmediato 200 mil acres pie de agua y advirtió que autorizó la documentación para aplicar un arancel punitivo si no hay cumplimiento antes de finalizar el año.

El Gobierno de México informó que las negociaciones bilaterales continuarán entre la SRE, la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Comisión Nacional del Agua.