$!Gobierno de México conmemora 200 años de Consumación de Independencia con exposición, monedas y condecoraciones

Dicha exposición de piezas de las culturas Maya, Tolteca, Teotihuacana, Azteca y Mixteca, se llevará a cabo en dos sedes: en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en el Museo Nacional de Antropología.

Al hacer un llamado a suspender las subastas de piezas históricas, Frausto Guerrero resaltó que en lo que va del presente Gobierno, se han repatriado 5 mil 747 bienes, de los cuales 5 mil 149 son bienes arqueológicos y 597 son históricos.

“El patrimonio no se vende, se ama y se defiende”, subrayó.

Por su parte, Tatiana Clouthier Carrillo, titular de la Secretaría de Economía, informó que el Banco de México (Banxico) acuñó nuevas monedas de 20 pesos conmemorativas del bicentenario de la Independencia Nacional, de los 700 años de la fundación lunar de la ciudad de México-Tenochtitlan y de los 500 años de memoria histórica de México-Tenochtitlan.

“Dichos acontecimientos hacen del año 2021 el año de la grandeza de México, hoy el Banco de México anunció la puesta en circulación de las seis monedas cuyas características mencionaré más adelante, tres de ellas bimetálicas y tres de plata”, dijo la funcionaria federal.

Clouthier Carrillo agregó que las monedas, acuñadas por la Casa de Moneda de México, son, además de un medio de pago, así como “excelentes vehículos para evocar nuestras tradiciones y cultura, así como para conmemorar eventos trascendentes de nuestra historia”.

Mientras que Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, apuntó que entre 20:00 y 22:00 horas de este lunes se representará en el Zócalo de la capital de la República, una representación de siete pasajes de la historia que llevaron a la consumación de la Independencia en México.

“La representación histórica consiste en la escenificación de siete pasajes de nuestra historia que llevaron a la consumación de la Independencia del país, del periodo prehispánico al virreinato, el grito de Independencia, los sentimientos de la nación”, informó el mando militar.

“También el ideal de Vicente Guerrero de ‘la Patria es primero’, el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba, la entrada triunfal del Ejército Trigarante y la firma del Acta de Independencia. Se emplearán para esta parte de la representación medios tecnológicos para la protección de videomaping”, detalló Sandoval González.

Además, en el salón Tesorería de Palacio Nacional se otorgó la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Placa, al general de Brigada Roberto Riccardi, comandante de los Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia, por el rescate y entrega de 17 piezas históricas a México.

La titular de la Secretaría de Cultura Federal informó que se han repatriado ya 633 piezas, “el pasado viernes [24 de septiembre] llegaron 22 piezas arqueológicas a México y están en proceso las 17 que ya mencionamos”.

Frausto Guerrero insistió en que la subasta en Italia pudo detenerse por las intervención de las autoridades de dicho país y del embajador de México, Carlos García de Alba.

“México está realizando alianzas internacionales para que más piezas retornen a nuestro país y sean conocidas por las propias culturas que las crearon”, aseveró la funcionaria federal.

Frausto Guerrero aseguró que se tratarán de evitar casos como el que sucedió durante fechas recientes en Alemania, en donde se pretendían vender 74 piezas de origen prehispánico en Munich, caso en el que se pronunciaron enérgicamente en contra y se interpuso la denuncia correspondiente.

“Si bien la subasta se realizó, resultó un fracaso comercial, por lo que el llamado a la sensibilización de posibles compradores no fue en vano. Agradezco la intervención de nuestro embajador Francisco Quiroga que desde el Primer minuto tomó cartas en el asunto”, expresó la titular de la Secretaría de Cultura.

“México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta el patrimonio cultural no tiene precio. Hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspender estas acciones que no solo son ilegales, sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones, el patrimonio no se vende, se ama y se defiende”, indicó.

Por último, Frausto Guerrero agradeció las gestiones encabezadas por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, a quien reconoció “su enorme liderazgo e interés incondicional por llevar a buen puerto este esfuerzo”.

LAS MONEDAS PRESENTADAS POR BANXICO

El Banco de México puso en circulación este lunes tres monedas bimetálicas de 20 pesos y tres monedas de plata con valor facial de 10 pesos, conmemorativas de los “700 años de la fundación lunar de la ciudad de México-Tenochtitlan”, de los “500 años de la memoria histórica de México-Tenochtitlan” y del “Bicentenario de la Independencia Nacional”.