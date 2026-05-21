Gobierno de México descarta que medida de Trump contra migrantes afecte remesas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la orden ejecutiva firmada el 20 de mayo por Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, represente una amenaza significativa para el flujo de remesas que los connacionales envían a México desde ese país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya analiza el impacto potencial de la medida y adelantó que Roberto Lazzeri Montaño, Embajador designado de México ante Estados Unidos, buscará reunirse con el Departamento del Tesoro para obtener mayor claridad respecto a su alcance.

La orden ejecutiva de Trump instruye a los bancos a reforzar la revisión del estatus migratorio de sus clientes, en particular de quienes realizan transferencias transfronterizas de bajo monto.

Sheinbaum Pardo explicó que la disposición tiene como objetivo investigar el número de identificación a través del cual personas sin documentos en Estados Unidos abren cuentas bancarias o realizan envíos de dinero al exterior.

“Hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis”, señaló.

Precisó que el 95 por ciento de las personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos, ya sean nacidos en México o descendientes de segunda y tercera generación, cuenta con documentación migratoria vigente.

De los aproximadamente 40 millones de mexicanos radicados en territorio estadounidense, solo cerca de 4 millones carecen de algún documento, y la mayoría de ese segmento lleva más de 10 años viviendo en ese país.

Sheinbaum Pardo confirmó que Estados Unidos otorgó el beneplácito para el nombramiento de Lazzeri Montaño como nuevo Embajador de México en Washington, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán.

El diplomático designado partirá hacia Estados Unidos en las próximas semanas y, de manera conjunta con la SHCP, buscará dialogar con el Departamento del Tesoro para que los alcances de la orden ejecutiva resulten más claros.

“Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud a, en todo caso, al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro”, detalló.

Respecto a la postura del Gobierno de México frente a la medida, sostuvo que existe una visión distinta entre ambas naciones.

“Los mexicanos que están en Estados Unidos son de primera, segunda, tercera o cuarta generación, son parte de la vida económica, cultural, social de los distintos estados de la Unión Americana, ayudan a la economía de los Estados Unidos, en todos los sentidos, en agricultura, servicios, manufactura y hasta representan la sexta economía mundial; y nuestra visión es que la cooperación para el desarrollo es lo mejor para evitar la migración”.

También destacó que la migración de México hacia Estados Unidos ha disminuido desde 2019.

El punto más alto del fenómeno migratorio se registró en diciembre de 2022, a raíz del crecimiento del flujo de personas provenientes de otras nacionalidades; a partir de ese periodo, un acuerdo entre los entonces presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden contribuyó a reducir el fenómeno.

Sheinbaum Pardo indicó que la migración procedente de México registró una reducción de 97.5 por ciento entre 2019 y 2026.