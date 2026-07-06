Gobierno de México elimina nombre de Benito Juárez de coordinación de becas educativas

El Gobierno federal eliminó el nombre de Benito Juárez de la Coordinación Nacional encargada de operar las becas educativas y la renombró como Becas Bienestar Coordinación Nacional, mediante un decreto publicado el lunes 6 de julio de 2026, en el Diario Oficial de la Federación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo modificó así la denominación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, creada en 2019, la cual continuará operando como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica y de gestión.

El cambio no eliminó el nombre de Benito Juárez de todos los apoyos educativos.

Según el decreto, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez fue la única que conservó su denominación.

La nueva coordinación administrará de manera conjunta las Becas para el Bienestar, entre ellas la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, la beca de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El decreto mantuvo las facultades de la instancia para formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de becas educativas a su cargo, así como para proponer cambios a los programas, definir criterios para identificar beneficiarios y elaborar reglas de operación, sujetas a la aprobación de su Comité Técnico.

La modificación formalizó además la creación de oficinas de representación estatal en las 32 entidades del País, cuyos titulares serán nombrados por el titular de la SEP, a propuesta del coordinador nacional de Becas Bienestar.