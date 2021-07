MÉXICO._ Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, informó que a partir de este martes 6 de julio, todas las personas que en México hayan sido vacunados con esquemas completos contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), ya pueden obtener un certificado de vacunación, que es un documento oficial para demostrar que ya han sido inmunizados.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal detalló que quienes deseen obtener este comprobante oficial podrán hacerlo a través de la página web cvcovid.salud.gob.mx.

Dicho certificado detalla el día en que se recibieron ambas dosis de vacunas, o una dosis en caso de los fármacos desarrolladas por las farmacéuticas CanSino y Johnson & Johnson, la marca recibida, el lote al que pertenece, así como un código QR que puede ser verificado por cualquier autoridad en tiempo real.

Para poder obtener este comprobante, los interesados únicamente deberán ingresar su Clave Única de Registro de Población (CURP), para que les sea enviado un correo electrónico en el que obtendrán un enlace para descargar el documento.

“Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada, con qué vacuna, en qué fechas, ya está el certificado”, informó López-Gatell Ramírez, quien también explicó que en el Gobierno Federal decidió emitir un certificado.

“Nuestro certificado es oficial, tiene un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier oficial de migración. Se producen tres datos aleatorios que ayudan a la validación el certificado, siempre hay una consistencia con lo que está impreso”, informó.

Asimismo, el funcionario federal señaló que el certificado es un comprobante para quienes tienen la necesidad de viajar a otros países, ya que en algunos lugares, como en Europa, existen restricciones de viaje a las personas que no tenga demostración de haber sido vacunadas.

“Decidimos emitir un certificado oficial porque este es un comprobante general que puede ser muy útil para algunos propósitos. Hay una segmento de la población que tiene la necesidad de viajar a otros países, en algunos países en la región europea ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de que ya están vacunadas, no pueden viajar”, declaró.

El subsecretario comentó que no consideran que esto ayude a tener un mejor control de la epidemia, ya que hay pocos países que tienen una vacunación cuantiosa, por lo que, según él, puede entorpecer el comercio y la movilidad de las personas.

El funcionario federal dijo, también, que no es adecuado que dicho documento se pida para dar trabajo.

“El certificado no debe usarse en México como condicionante de empleos, como ningún otro requisito”, afirmó.

“No es adecuado, de hecho puede ser ilegal, que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra el Covid-19, no sería conveniente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no lo tiene, no pueda recibir en el empleo. Es contrapuesto a las leyes mexicanas, no debe utilizarse como requisito de empleo”, finalizó.