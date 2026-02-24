$!Gobierno de México envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

Este martes zarparon del puerto de Veracruz los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco con un total de mil 193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba.

A través de un comunicado, en cumplimiento con la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina informa el envío, a través de la Armada de México, de un nuevo cargamento con ayuda humanitaria a la República de Cuba.

MÉXICO._ A través de los buques de apoyo logístico Papaloapan y Huasteco con un total de mil 193 toneladas de víveres destinados a la población civil, México envió un nuevo cargamento con ayuda humanitaria a la República de Cuba.

Entre los alimentos de primera necesidad que transporta el buque ARM Papaloapan destacan frijol y leche en polvo, los cuales suman 1,078 toneladas.

Mientras que la carga del buque ARM Huasteco consta de 92 toneladas de frijol más 23 toneladas de alimentos varios.

Estas 23 toneladas de ayuda humanitaria fue entregada por distintas organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México en el centro de acopio instalado en el Centro Histórico y corresponde a una primera entrega.

El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba.

México siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, así en los últimos meses se han enviado ayuda a distintos países que han requerido de nuestro apoyo frente a los incendios en California, EU y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente.

Para el traslado vía marítima, cuyo tiempo estimado de viaje es de cuatro días, así de embarque y desembarque de la carga se emplearon más de 350 elementos navales, una grúa y cinco montacargas.