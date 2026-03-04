Gobierno de México evacua a 279 mexicanos de Medio Oriente tras escalada en Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el 4 de marzo que un total de 279 ciudadanos mexicanos fueron evacuados de la región de Medio Oriente, luego del estallido del conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que afectó gravemente el espacio aéreo de la zona y dejó a cientos de extranjeros varados en distintos países.

Según un comunicado de la Cancillería difundido en redes sociales, los connacionales fueron trasladados por vía terrestre desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar hacia Egipto, Jordania y Turquía, naciones que mantienen su espacio aéreo abierto para vuelos comerciales e institucionales.

“La SRE reporta que 279 personas mexicanas han podido ser evacuadas de la región, desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Su salida ha sido vía terrestre, en su mayoría, hacia Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto”, señaló la dependencia.

La Secretaría a cargo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez indicó que activó de forma inmediata protocolos de protección y asistencia consular desde el sábado, fecha en que estalló el conflicto.

La SRE precisó que las embajadas de México en la región continuaron operando en estado de alerta y que no existía reporte alguno de connacionales con daños a su integridad física.

La Cancillería exhortó a los ciudadanos mexicanos que permanezcan en países del Medio Oriente a mantenerse atentos a la información difundida por las representaciones diplomáticas y a utilizar los números de emergencia consular en caso de requerir asistencia o protección.