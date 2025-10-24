Gobierno de México exhibe supuestas irregularidades que se cometían con el Fonden

Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó las supuestas irregularidades en el manejo del extinto Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales que, según ella, durante más de dos décadas operó con opacidad, discrecionalidad y excesiva burocracia.

Al presentar un recuento histórico del Fonden, señaló que las irregularidades se repitieron durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuando los recursos se ejercieron sin rendición de cuentas.

“El sistema del fideicomiso era tan burocrático que no podía ayudar. Había veces que se tardaban hasta 120 días en reaccionar después de una emergencia”, dijo Buenrostro Sánchez, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que el Fonden nació como un fideicomiso sin controles ni transparencia, lo que, según ella, permitió discrecionalidad en el uso de bolsas millonarias.

“Los fideicomisos no tenían tantas reglas como ahora. Ni siquiera se sabía con exactitud cuántos existían”, señaló.

También afirmó que la Auditoría Superior de la Federación documentó desde 2017 que el Fonden fue ineficaz, ineficiente, con altos costos, reactivo, con exceso de burocracia, falta de coordinación y múltiples actos de corrupción.

Indicó que durante la administración de Fox Quesada se detectaron sobreprecios de hasta 30 mil por ciento en compras relacionadas con desastres y casos de corrupción que llevaron a la inhabilitación de una ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Luego, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa, mencionó irregularidades en el uso de recursos para atender inundaciones en Veracruz, cuando el entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa -militante del PRI- solicitó créditos millonarios y devolvió más de 500 millones de pesos sin usarlos.

Buenrostro Sánchez también recordó que el entonces Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo -militante del PRD-, utilizó fondos de emergencia para cubrir déficit fiscales y pagar gastos corrientes.

“Cada vez que le daban dinero para atender la contingencia, pagaba otra cosa”, aseguró.

Asimismo, aseveró que durante el Gobierno de Peña Nieto, los daños por fenómenos meteorológicos evidenciaron el colapso del esquema.

“En el caso de los huracanes Ingrid y Manuel fue patético, porque fue muy burocrático. Se tardaron 119 días en atender el inicio de las obras”, relató.

Sostuvo que en esa época se detectaron obras mal ejecutadas y viviendas reconstruidas con fallas estructurales.

“Se gastaron recursos que luego tuvieron que volver a demoler, porque ponían en riesgo la vida de las personas”, dijo.

Buenrostro Sánchez también afirmó que los recursos del Fonden se desviaron incluso cuando existían seguros institucionales para cubrir daños, como ocurrió en Morelos, donde se usó el fondo en lugar de cobrar el seguro correspondiente.

“La Auditoría documentó pagos irregulares, recursos sin comprobar y viviendas sin supervisión; en muchos casos solo se revisó el 35 por ciento de lo reportado”, apuntó.

Comparó ese historial con el modelo actual, ya sin el Fonden, donde aseguró que la atención a emergencias se realizaba de forma directa, sin fideicomisos y con entrega inmediata de apoyos a la población.

“Ahora se actúa más rápido, con menos dinero y con ayuda directa a la gente”, afirmó.