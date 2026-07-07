Gobierno de México exige al FBI aclarar su participación en detención de ‘El Mayo’ Zambada

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, informó que el Gobierno federal solicitará al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) mayor información sobre su presunta participación en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, luego de que trascendieran versiones contradictorias sobre el operativo.

Durante la conferencia matutina, la Secretaria de Gobernación señaló que el caso reviste relevancia porque existen discrepancias entre las distintas versiones difundidas sobre la captura del capo.

“Las versiones son contradictorias; alguien mintió”, afirmó.

Rodríguez explicó que, de confirmarse la participación del FBI sin previo aviso al Gobierno de México, dicho actuar representaría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional.

El Secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco informó que la Fiscalía General de la República solicitará formalmente al FBI mayor información respecto a la participación que se dio a conocer a través de medios de comunicación.

Detalló que la dependencia a su cargo ya realizó solicitudes sobre el préstamo de una aeronave utilizada para el traslado de Zambada García hacia territorio estadounidense.

La Secretaria de Gobernación recordó el contexto en el que se dio la detención de Zambada García, la cual se originó tras la captura de Ovidio Guzmán López y las posteriores acciones realizadas por autoridades de Estados Unidos sin autorización del Gobierno mexicano.

Explicó que un reportaje reciente señaló una posible injerencia del FBI en la detención del capo, lo cual, dijo, resulta relevante ante las discrepancias existentes entre las distintas versiones de los hechos.

Rodríguez descartó que exista algún tipo de colusión entre el Gobierno de México y el crimen organizado, y adelantó que la Segob detallará las acciones emprendidas para combatir el narcotráfico en el País.