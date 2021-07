Gobierno de México ha ignorado recomendaciones sobre el mercado del gas LP, dice la Cofece; Pemex será un competidor más, indica AMLO

“Entonces, vamos a competir. ¿Qué quieren? ¿La libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay, esa ya no, no vamos a dejar en estado de indefensión a la gente . Y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando. O sea, entre otras cosas, además de afectar la economía popular , pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso ”, aseguró el mandatario nacional.

El órgano regulador refirió que ha realizado dos investigaciones a nivel nacional, dado que c omparte la preocupación por tener energéticos de mayor calidad y mejores precios posibles . Una enfocada a determinar si en la venta al público de gas LP existen o no las condiciones de competencia efectiva .

El político tabasqueño mostró, durante su conferencia de prensa matutina, una gráfica con los precios del gas en el país.

López Obrador sostuvo que Petróleos Mexicanos (Pemex) vende el kilogramo de gas LP a las empresas gaseras en 13.50 pesos, mientras que éstas lo venden al usuario final en 20.94 pesos.

Aunado a ello, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que ha logrado cumplir su compromiso de evitar el aumento de todos los demás insumos, como las gasolinas, el diésel y la energía eléctrica.

“Pero aquí no puedo, ¿por qué? Además no hay ninguna razón, nada más es esto. Entonces, tenemos una forma, un mecanismo, vamos a bajar esto, a dejarlo por aquí, nada más para los gastos de operación y que ellos se apliquen, lo mismo, vamos a competir pero no es posible que haya estos aumentos, que ni quiero decirlos, pero ya la gente sabe”, insistió López Obrador.

“¿Cómo nos explicamos que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz y sí aumente el precio del gas, porque está suelto? Porque en el caso de las gasolinas Pemex está abasteciendo el 80 por ciento, un poco más”, recordó.

“Pero acá, como solo el abasto es del 50 por ciento por parte de Pemex y además se abrió el mercado para que estas empresas pudieran importar, y ahí tenemos otro problema, porque hay contrabando, hay huachicol”, manifestó.

El presidente afirmó que la nueva empresa Gas Bienestar -que anunció el miércoles 7 de julio y será operada por Pemex- tendrá abasto, fondos para los gastos de operación y vigilancia de la Guardia Nacional, por ser un asunto de economía popular.

“Acuérdense lo que hicimos, cuando lo del bloqueo porque decidimos acabar con el ‘huachicol’, en el caso de las gasolinas, no solo hubo bloqueo, sino sabotaje, nos estallaron ductos, porque buscaban dejarnos sin abasto”, recordó.

“Es que son varias medidas, uno es fijar un precio máximo, pero no ayudaría mucho, porque no cumplirían y no vamos a tener miles de inspectores para eso [...] Lo segundo pues es que, aún con escala, hacer vigilancia, para que no se venda más caro”, detalló.

“Y lo tercero es la competencia, que es lo que consideramos mejor porque si se fija el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de cumplir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato. Y también como es un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho, va a haber vigilancia de la Guardia Nacional”, dijo.

Tras acusar que los distribuidores se asociaron y solo son cinco los que tienen el control, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que con esta medida no se les quitará el mercado, ya que Pemex será solo un competidor más e insistió en que Gas Bienestar será una empresa “del pueblo”.

Por otra parte, el mandatario nacional criticó contra quienes criticaron la nueva empresa, como el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la cual, según él, es “un cero a la izquierda y florero”, ya que no ha logrado generar competencia en el sector.

“Aunque los conservadores digan que es populismo, paternalismo, estatismo, como le llamen, pero no queremos, repito, esa libertad que les gusta, que es la del zorro en el gallinero. Entonces, tienen todo el mercado y hacen lo que quieren, ¿y el Estado dónde está?”, acusó.

“También, no es un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, aquí no es: ‘a ver, ya solo Pemex va a vender y distribuir el gas’. No, van a seguir, pero ya se pasaron. ¿Vamos a estar aquí escuchando todos los lunes ‘Gas Nieto es el que vende más caro en Azcapotzalco y que el gas no sé qué’?, ¿y qué?, ¿estamos pintados o qué?”, recriminó.