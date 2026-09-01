Gobierno de México ha recuperado 5 mil millones de metros cúbicos de agua en manos de particulares: Sheinbaum

El Gobierno federal recuperó más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua que permanecían en manos de particulares, volumen suficiente para abastecer durante un año a más de 90 millones de personas, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

Atribuyó la recuperación del recurso a la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, publicada en diciembre de 2025, con la cual, sostuvo, el agua dejó de concebirse como una mercancía para reconocerse como un derecho humano y un bien de la Nación.

“Gracias al cambio en esta Ley y al recuperarse el agua como un derecho humano y un recurso de la Nación, desprivatizamos más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua”, afirmó.

A partir de las modificaciones legales, reportó la entrega de 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades y a pequeños y medianos productores, además de asignaciones directas a municipios que anteriormente debían pagar a particulares por el suministro del recurso.

La Presidenta informó que, como parte de la política hídrica, el Gobierno federal impulsa 17 proyectos estratégicos orientados a garantizar el derecho humano al agua y a disminuir los riesgos de inundaciones en distintas regiones del País.

Entre las obras enumeró la presa El Novillo, el acuaférico de Campeche, la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en Tamaulipas, un nuevo acueducto para Colima, la presa Tunal II en Durango y el acueducto Coatzacoalcos en Veracruz.

Sheinbaum Pardo detalló la conclusión de 200 kilómetros de redes troncales del programa Agua Saludable para La Laguna, así como avances de 40 por ciento tanto en el plan para la zona oriente del Estado de México como en el programa integral para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Respecto al saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, expuso que se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 kilómetros de colectores, además de ejecutarse acciones en los ríos Tijuana, Nogales y La Sabana.

En materia agrícola, indicó que el Gobierno federal moderniza infraestructura hidroagrícola en más de 250 mil hectáreas de 19 distritos de riego ubicados en 15 estados, con el propósito de elevar la productividad del campo y liberar volúmenes de agua destinados al consumo humano.

Añadió que con recursos de los tres órdenes de Gobierno, se desarrollan 24 mil obras de agua potable y drenaje en 2 mil 183 municipios del territorio nacional.