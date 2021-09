Gobierno de México nunca aplicará el artículo 33 contra extranjeros, afirma AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio órdenes, este lunes a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) para que levanten el veto o las restricciones en caso de que existan para alguna nacionalidad, de modo que todos los extranjeros puedan ingresar de forma libre a México.

“Aprovecho para decir que otro logro importante para el gobierno, a veces se olvidan cosas es que no hemos aplicado el artículo 33. No hemos expulsado a ningún extranjero por intervenir en asuntos que tienen que ver con los mexicanos y lo celebro, porque antes sí se aplicaba el 33”, declaró el mandatario nacional.

“Nosotros no hemos aplicado el 33, no lo vamos a aplicar, es un compromiso, si hay alguien vetado que no pueda venir a México vamos a levantar esos vetos”, afirmó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.