Gobierno de México traslada a Estados Unidos a 26 reos de diferentes grupos delictivos

El Gobierno de México envió a Estados Unidos a 26 personas detenidas en diferentes centros penitenciarios del País que eran requeridos en aquel País.

De acuerdo con reportes oficiales, las personas tenían órdenes de extradición por sus vínculos con organizaciones criminales y el tráfico de drogas.

Se prevé que sea hasta este miércoles cuando las autoridades convoquen a conferencia de prensa para detallar el movimiento realizado.

Tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señalaron que esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral y de respeto a la soberanía de ambas naciones.

También, defienden que el traslado de presos a Estados Unidos se apega al respeto a sus derechos fundamentales y al compromiso de no solicitar la pena de muerte.

“El día de hoy, el @GabSeguridadMX, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México”, publicó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud de @TheJusticeDept, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte. Mañana, más detalles en conferencia desde @SSPCMexico”, señaló.